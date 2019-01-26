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У мережі показали найбезглуздішу копію Ferrari

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Автомобіль сфотографували в Малайзії - фото 1
Автомобіль сфотографували в Малайзії / Hypercar

Як виглядає найбільш невдала підробка Ferrari LaFerrari.

Вже котра фотографія копії знаменитого суперкара і котра – дуже безглузда.

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Автомобіль сфотографували в Малайзії. Цього разу під удар потрапила Ferrari LaFerrari. Автомобіль виглядає жахливо побитим, особливого "шарму" додають ручні ліхтарі, прикріплені скотчем до кузова замість передніх фар...

У мережі показали найбезглуздішу копію Ferrari - фото 303545
У мережі показали найбезглуздішу копію Ferrari

Відомо, що "творці" все ще працюють над своїм проектом. У моделі ще немає лобового і бічного скла. Частина деталей закріплена скотчем. Салон авто також не готовий до презентації. Горе-конструктори не дають інформації про технічну сторону моделі. Не виключено, що там встановлені всі деталі від якоїсь бюджетної моделі.

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Джерело: creative311
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