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Чим потішить оновлений кросовер Mitsubishi Eclipse Cross

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У Mitsubishi Eclipse Cross оновився двигун - фото 1
У Mitsubishi Eclipse Cross оновився двигун

Через два роки після дебюту, Mitsubishi Eclipse Cross пройшов легке оновлення – дещо змінено оснащення купе-кросовера. При цьому скоро він отримає дизельний двигун.

Косметичних оновлень до 2019 модельного року немає зовсім: зовнішність машини залишилася без змін, якщо не брати до уваги нові легкосплавні диски діаметром 16 дюймів на машинах у базовій комплектації.

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Головне нововведення стосується "ходової" електроніки на передньопривідних версіях кросовера: вони тепер отримали Active Yaw Brake Control, яка за допомогою штатних гальмівних механізмів імітує блокування міжколісного диференціала, "заправляючи" машину в поворот.

Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили - фото 303619
Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили

На ринку Великобританії з'явилася нова флагманська комплектація Black Connected Edition – її головною особливістю є бортова телематична система Mitsubishi Connect. Ймовірно, аналогічні машини скоро стануть доступні і в інших країнах.

Крім того, в середніх комплектаціях почали ставити дзеркало заднього виду з автозатемненням, а гаму кольорів поповнив перламутрово-блакитний.

Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили - фото 303618
Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили

Раніше у Mitsubishi Motors анонсували швидку появу на кросовері Eclipse Cross дизельного двигуна. Машини з мотором 2.2 потужністю 148 кінських сил почнуть надходити до європейських дилерів марки вже у березні цього року. Всі дизельні кросовери будуть оснащуватися восьмиступеневою автоматичною коробкою передач і повним приводом.

Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили - фото 303617
Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили

У машин в комплектації Black Edition у чорний колір пофарбовані елементи решітки радіатора (спочатку хромовані), корпуси зовнішніх дзеркал, накладки на дверях, багажні рейлінги, а також колеса.

Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили - фото 303616
Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили

Досі в Європі Mitsubishi Eclipse Cross пропонувався з єдиним двигуном – бензиновим турбомотором об'ємом 1,5 літра. Він розвиває 163 кінських сили. Трансмісія – шестиступенева "механіка" або варіатор, привід – передній або повний.

Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили - фото 303615
Mitsubishi Eclipse Cross трішки оновили

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Джерело: Motor
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