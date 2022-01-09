Юна Ізабель Метерс захопила серією спокусливих фото: 18+

Нова зірка модельного бізнесу Ізабель Метерс заворожує та частенько отримує порівняння з Беллою Хадід. Але ця красуня має особливу вроду, а також розкішну фігуру, що підтверджують свіжі фото.

22-річна австралійська модель Ізабель Метерс впевнено підкорює не лише світ моди, а й серця шанувальників. Тож не дивно, що за цією чарівною дівчиною в інстаграмі стежать понад 1,6 млн користувачів. Тут вона ділиться моментами зі своїх буднів та зйомок, а також не соромиться показувати себе без макіяжу і фотошопу, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стала і нова серія кадрів з побережжя, для якої Ізабель позувала у крихітному стильному купальнику. І тут дуже складно вибрати: кольорові фото чи чорно-білі. Але однозначно зрозуміло те, що Ізабель має неймовірний вигляд:

Джерело фото: instagram.com/isabellemathersx

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