Штурханці з картоплі – Клопотенко показав рецепт відродженої української страви

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування давньої картопляної страви, яка смакувала українцям. Спробуйте приготувати й ви вдома такі штурханці!

Євген Клопотенко пропонує приготувати штурханці – це смачна та проста страва з Полісся, яку готують з картоплі та кисломолочного сиру.

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Цей рецепт виник на Поліссі. І не дивно, бо в північному регіоні нашої країни страви з картоплею надзвичайно популярні, а рецепти завжди оригінальні. Донедавна щоосені в містах Коростень та Овруч влаштовували фестивалі з приготування картопляних страв. Бульбу тут називають другим хлібом", – зазначає кухар.

Інгредієнти для тіста:

3 картоплі

50 мл молока 2,5%

1 яйце

5 ст. л. крохмалю кукурудзяного (+3 ст. л. для посипки)

50 г вершкового масла 82,5% (+25 г для подачі)

дрібка солі

Інгредієнти для начинки:

100 г кисломолочного сиру 9%

5 гілочок кропу

1 зубчик часнику

сіль до смаку

Рецепт:

Зваріть в мундирах 3 картоплі. Залиште повністю остигати, потім почистьте від шкірки та перекрутіть через м'ясорубку. До картоплі влийте 50 мл молока 2,5%, вбийте одне яйце та додайте 50 г вершкового масла 82,5% і 5 ст. л. крохмалю. Посоліть до смаку та перемішайте. У вас має вийти тісто, яке не липне до рук та добре зліплюється. Приготуйте начинку до штурханців. Висипте у миску 100 г кисломолочного сиру 9%, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавіть один зубчик часнику. З тіста зробіть 6 однакових кульок та присипте крохмалем. З кожної кульки в руках зробіть кружечок, в середину покладіть начинку та заліпіть. У вас має вийти довгаста форма. Кожен штурханець добре обваляйте в крохмалі, щоб вони не прилипали до рук. Варіть штурханці у підсоленій воді 2-3 хвилини після випливання. В іншу каструлю налийте холодну воду. Діставайте шумівкою штурханці та занурюйте в холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Подають готову страву з розтопленим маслом або шкварками.

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