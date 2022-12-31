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Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальний десерт. Він закликає спробувати пиріг з хурмою. Скуштуйте і ви вдома такий сезонний смаколик!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати пиріг з хурмою.

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Звикли готувати випічку лише з варенням, яблуками та ягодами? Прийшов час спробувати щось новеньке, а саме пиріг з хурмою. Ця страва ідеально підійде до новорічного та різдвяного столу, гарантую! Порада: обираючи хурму, зверніть увагу, що доспілий фрукт матиме червоно-помаранчевий яскравий колір та тоненькі сухі смужки, розташовані по колу. Найсолодша хурма буде м'якою, а от менш в'язкими – сорти Корольок та Шарон", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Яйця (маленькі) – 3 шт
  • Цукор – 180 г
  • Олія рослинна – 100 мл
  • Борошно – 200 г
  • Сода для випічки – 1 ч.л.
  • Лимонний сік – 1 ст.л.
  • Хурма – 3 шт
  • Сіль

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