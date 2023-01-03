Володимир Ярославський показав, як приготувати глінтвейн: рецепт зимового напою

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як вдома швидко зробити глінтвейн, який вже став символом зимових свят. Скуштуйте й ви вдома такий святковий напій за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом запашного глінтвейну.

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Мій перший подарунок в Новому році – рецепт найсмачнішого глінтвейну. Глінтвейн, як на мене, – це гарячий зимний напій з вина та прянощів! Приготування зазвичай легке і радісне, бо напій готується швидко і завжди вабить ароматами!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

1 пляшка сухого вина

3 ст ложки меду

0,5 зеленого яблука

1 апельсин

1/3 лимону та трохи імбиру

2-3 палички кориці

2 зірочки бодяну

3-4 шт гвоздики

Рецепт:

Налийте в емальовану чи стальну каструлю вино. Вино можна брати й червоне і біле, але обов'язково сухе. Додайте мед, спеції, половину апельсина і яблука, нарізані шматочками. Мед можна замінити на цукор. Спеції можна брати на свій смак, але цілі, не молоті. Вичавіть сік з другої половини апельсина, додайте трішки лимону або його цедру та нарізаний шматочками імбир. Доведіть на середньому вогні до 60-70 градусів, щоб був гарячий, вимкніть вогонь. Не кип’ятіть напій! Накрийте кришкою, чекайте ще 5-10 хвилин, щоб настоявся. Пийте гарячим!

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