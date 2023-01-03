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Новий рік 2023

Володимир Ярославський показав, як приготувати глінтвейн: рецепт зимового напою

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Володимир Ярославський показав, як приготувати глінтвейн: рецепт зимового напою - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як вдома швидко зробити глінтвейн, який вже став символом зимових свят. Скуштуйте й ви вдома такий святковий напій за авторським рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом запашного глінтвейну.

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Мій перший подарунок в Новому році – рецепт найсмачнішого глінтвейну. Глінтвейн, як на мене, – це гарячий зимний напій з вина та прянощів! Приготування зазвичай легке і радісне, бо напій готується швидко і завжди вабить ароматами!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 1 пляшка сухого вина
  • 3 ст ложки меду
  • 0,5 зеленого яблука
  • 1 апельсин
  • 1/3 лимону та трохи імбиру
  • 2-3 палички кориці
  • 2 зірочки бодяну
  • 3-4 шт гвоздики

Рецепт:

  1. Налийте в емальовану чи стальну каструлю вино. Вино можна брати й червоне і біле, але обов'язково сухе.
  2. Додайте мед, спеції, половину апельсина і яблука, нарізані шматочками. Мед можна замінити на цукор. Спеції можна брати на свій смак, але цілі, не молоті.
  3. Вичавіть сік з другої половини апельсина, додайте трішки лимону або його цедру та нарізаний шматочками імбир.
  4. Доведіть на середньому вогні до 60-70 градусів, щоб був гарячий, вимкніть вогонь. Не кип’ятіть напій!
  5. Накрийте кришкою, чекайте ще 5-10 хвилин, щоб настоявся.
  6. Пийте гарячим!

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