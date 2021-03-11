Штучний інтелект вичислив рецепт ідеальних млинців: названі пропорції

Британські учені порівняли найпопулярніші рецепти млинців з мережі і за допомогою програми штучного інтелекту Monolith вивели найкращий спосіб приготування.

Так, інженери з Імперського коледжу Лондона вивчили понад 800 рецептів "млинців в американському стилі" (тобто панкейків). Фахівці брали рецепти з великою кількістю відгуків – як позитивних, так і негативних. Це необхідно було зробити, щоб навчити штучний інтелект передбачати, з якої кількості інгредієнтів вийдуть найніжніші і повітряні млинці.

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У підсумку ми отримали набір даних з 31 рецепта з достатньою кількістю відгуків, щоб навчити модель передбачати результат, – говорять науковці.

Після цього Monolith провів сотні тисяч обчислень, розбитих на три етапи: інгредієнти, процес змішування і приготування. У підсумку штучний інтелект видав пропорції, які, на його думку, є ідеальними:

210 г борошна;

2 яйця;

256 мл молока;

25 г вершкового масла;

48 г цукру;

14 г розпушувача;

6 г солі.

З такого набору продуктів виходять ідеальні панкейки. Учені відзначають, що сухі інгредієнти потрібно змішувати окремо від мокрих, і тільки потім з'єднувати дві маси. Крім цього, Monolith дає ще кілька порад з приготування найідеальніших млинців:

Не замішуйте тісто занадто довго: це може привести до того, що млинці вийдуть пружними, а не повітряними.

Як тільки змішайте всі інгредієнти, тісто можна виливати на сковороду.

Сковороду потрібно попередньо змастити олією.

Сковорода повинна бути нагрітою до середньої температури – це якщо йдеться про електричну плиту. Для газової плити сковорідку потрібно нагрівати зовсім трохи.

Як тільки нижня сторона починає підрум'янюватися, а верхня покриється пухирями, млинець потрібно перевернути.

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