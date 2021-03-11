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Штучний інтелект вичислив рецепт ідеальних млинців: названі пропорції
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Британські учені порівняли найпопулярніші рецепти млинців з мережі і за допомогою програми штучного інтелекту Monolith вивели найкращий спосіб приготування.
Так, інженери з Імперського коледжу Лондона вивчили понад 800 рецептів "млинців в американському стилі" (тобто панкейків). Фахівці брали рецепти з великою кількістю відгуків – як позитивних, так і негативних. Це необхідно було зробити, щоб навчити штучний інтелект передбачати, з якої кількості інгредієнтів вийдуть найніжніші і повітряні млинці.
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У підсумку ми отримали набір даних з 31 рецепта з достатньою кількістю відгуків, щоб навчити модель передбачати результат, – говорять науковці.
Після цього Monolith провів сотні тисяч обчислень, розбитих на три етапи: інгредієнти, процес змішування і приготування. У підсумку штучний інтелект видав пропорції, які, на його думку, є ідеальними:
- 210 г борошна;
- 2 яйця;
- 256 мл молока;
- 25 г вершкового масла;
- 48 г цукру;
- 14 г розпушувача;
- 6 г солі.
З такого набору продуктів виходять ідеальні панкейки. Учені відзначають, що сухі інгредієнти потрібно змішувати окремо від мокрих, і тільки потім з'єднувати дві маси. Крім цього, Monolith дає ще кілька порад з приготування найідеальніших млинців:
- Не замішуйте тісто занадто довго: це може привести до того, що млинці вийдуть пружними, а не повітряними.
- Як тільки змішайте всі інгредієнти, тісто можна виливати на сковороду.
- Сковороду потрібно попередньо змастити олією.
- Сковорода повинна бути нагрітою до середньої температури – це якщо йдеться про електричну плиту. Для газової плити сковорідку потрібно нагрівати зовсім трохи.
- Як тільки нижня сторона починає підрум'янюватися, а верхня покриється пухирями, млинець потрібно перевернути.
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