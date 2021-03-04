Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Піца без тіста: цей простий рецепт підірвав TikTok

  • 30
Рецепт оригінальної піци - фото 1
Рецепт оригінальної піци / pinterest

Приготуйте дуже смачну дієтичну піцу з грибами і помідорами, основа для якої складається з курячої грудки. Корисний варіант знаменитої страви, що виходить ніжним, соковитим і простим в приготуванні!

Інгредієнти:

  • Курка (філе) 300 г
  • Куряче яйце 1 шт
  • Помідор 1 шт
  • Гриби (шампіньйони) 50 г
  • Сир твердий 100 г
  • Сметана 1 ст. л.
  • Соус томатний 1 ст. л.
  • Італійські трави 1 ч. л.
  • Суміш перців
  • Сіль
  • Кріп

І ще: Як приготувати справжній український борщ: покроковий рецепт у фото від Євгена Клопотенка

Як приготувати піцу без тіста:

  1. Куряче філе зачистити, порізати на шматочки, перебити в блендері або прокрутити в м'ясорубці, (можна взяти й готовий фарш). До отриманого фаршу додати яйце, перець, сіль і 0,5 чайної ложечки італійських трав. Ще раз перебити блендером.
  2. Куряче "тісто" викласти на деко застелене пергаментом рівним шаром у вигляді кола. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Основа повинна злегка запекти. Тим часом займемося соусом і начинкою. Помідори і гриби нарізати слайсами. Сир натерти на тертці.
  3. В окремій мисочці змішати сметану, томатний соус, 0.5 чайної ложки італійських трав. Після закінчення 15 хвилин дістаємо основу з духовки і змащуємо соусом. Зверху викладаємо помідори і гриби. Посипаємо твердим сиром, відправляємо в духовку ще на 15 хвилин.
  4. Піца з курячого філе без тіста зі смачною і соковитою начинкою готова! За бажання можна посипати дрібно посіченим свіжим кропом. Подавайте відразу до столу гарячою. Смачного!
Піца без тіста: цей простий рецепт підірвав TikTok - фото 450218

Це цікаво: Готуємо вдома: найсмачніші несолодкі рогалики на закуску

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 142
Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
  • 31 cічня, 16:45
  • 126
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 27 лютого, 19:19
  • 975
Загрузка...
Новини