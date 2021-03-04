Піца без тіста: цей простий рецепт підірвав TikTok

Приготуйте дуже смачну дієтичну піцу з грибами і помідорами, основа для якої складається з курячої грудки. Корисний варіант знаменитої страви, що виходить ніжним, соковитим і простим в приготуванні!

Інгредієнти:

Курка (філе) 300 г

Куряче яйце 1 шт

Помідор 1 шт

Гриби (шампіньйони) 50 г

Сир твердий 100 г

Сметана 1 ст. л.

Соус томатний 1 ст. л.

Італійські трави 1 ч. л.

Суміш перців

Сіль

Кріп

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Як приготувати піцу без тіста:

Куряче філе зачистити, порізати на шматочки, перебити в блендері або прокрутити в м'ясорубці, (можна взяти й готовий фарш). До отриманого фаршу додати яйце, перець, сіль і 0,5 чайної ложечки італійських трав. Ще раз перебити блендером. Куряче "тісто" викласти на деко застелене пергаментом рівним шаром у вигляді кола. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Основа повинна злегка запекти. Тим часом займемося соусом і начинкою. Помідори і гриби нарізати слайсами. Сир натерти на тертці. В окремій мисочці змішати сметану, томатний соус, 0.5 чайної ложки італійських трав. Після закінчення 15 хвилин дістаємо основу з духовки і змащуємо соусом. Зверху викладаємо помідори і гриби. Посипаємо твердим сиром, відправляємо в духовку ще на 15 хвилин. Піца з курячого філе без тіста зі смачною і соковитою начинкою готова! За бажання можна посипати дрібно посіченим свіжим кропом. Подавайте відразу до столу гарячою. Смачного!

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