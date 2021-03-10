На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дитяче меню на день народження: 20+ смачних рецептів
-
- 24
Ми підготували більше 20+ смачних і недорогих рецептів для святкування дня народження дитини. Святковий стіл розрахований для діток від 1 до 12 років. Закуски, салати, м'ясне і інше.
Якщо ви хочете влаштувати дитячу вечірку, яка запам'ятовується, але при цьому зекономити, у нас є кілька смачних предметів, які ви можете додати до меню дня народження. Частувати дітей варто цікавими оригінальними, а головне корисними стравами.
І ще: У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
Поради щодо планування меню дня народження вашої дитини:
1. Складіть графік
Можливо, за два-три тижні до дня народження, обов’язково сплануйте все до дрібниць. Складіть графіки та встановіть час для випікання торта, прикрашання приміщення та приготування інших страв.
2. Час є важливим фактором
Сплануйте день народження на той час, коли всі діти бадьорі та мають гарний апетит. Це може бути післяобідня вечірка, тобто між 14.00 та 17.00
3. Харчові алергії
Поцікавтесь у батьків кожної дитини чи має вона якісь харчові алергії. Варто складати меню згідно з цими рекомендаціями, щоб надалі не виникало проблем.
4. Вибирайте здорову їжу
Використовуйте багато овочів і фруктів, щоб приготувати їжу, шашлик і навіть основну страву.
5. Дієтичні обмеження
Якщо ви плануєте включити вегетаріанську їжу, складіть список дітей-вегетаріанців та подавайте їм їжу окремо. Також запитайте батьків про будь-які дієтичні обмеження.
Що приготувати на дитячий день народження: 20+ смачних рецептів (Закуски, салати, м'ясне, солодощі)
Ось підбірка чудових оригінальних рецептів для дитячого дня народження:
1. Карамельний попкорн
Попкорн подобається всім. Але діти найбільше люблять карамельний попкорн. Ось як це можна зробити для вечірки.
Інгредієнти:
- 1 склянка вершкового масла
- 2 кг кукурудзи для приготування попкорну
- 2 склянки коричневого цукру
- 1 чайна ложка солі
- 1/2 склянки кукурудзяного сиропу
- 1/2 чайної ложки харчової соди
- 1 чайна ложка ванільного екстракту
Приготування:
- Покладіть попкорн у велику миску. Розігрійте духову піч до 129 градусів за Цельсієм. Розтопіть в каструлі вершкове масло і перемішайте коричневий цукор, сіль і кукурудзяний сироп. Нехай суміш закипить, поки ви її перемішуєте. Дайте варитися ще чотири хвилини, не помішуючи.
- Зніміть його з вогню і розмішайте ванільну есенцію та соду. Налийте цю карамельну рідину на попкорн тонким шаром. Карамелізований попкорн помістіть у дві великі форми для випікання і готуйте його у духовій печі одну годину, помішуючи кожні 15 хвилин.
- Дайте йому охолонути, розламайте на шматочки і подавайте до столу!
- Час приготування: 2 години
- Порцій: на 20 осіб
2. Сирна соломка
Однією з найпростіших закусок для дитячої вечірки є соломинки з сиру.
Інгредієнти:
- 2 склянки борошна
- ½ чашка м’якого вершкового масла
- 2 склянки сиру Чедер
- щіпка порошку каєнського перцю
- сіль до смаку
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм.
- У миску додайте борошно і сіль і перемішайте. Додайте масло і сир, і перемішайте їх руками. Змішуйте, поки не отримаєте дрібну, схожу на сухарі текстуру без грудочок. Додайте п’ять ложок холодної води, щоб утворилося м’яке, тонке тісто.
- Візьміть деко і розкачайте на ньому тісто. Тісто має бути тоненьким. Розріжте квадрат навпіл і з кожного квадрата виріжте смужки. Смужки повинні мати ширину близько 3 сантиметрів.
- Випікайте в розігрітій духовці 15 хвилин, поки палички не стануть хрусткими.
- Дайте їм охолонути, перш ніж подавати до столу.
- Час приготування: 30 хв
- Порції: 36 паличок
3. Шоколадно-фруктові ріжки
Шоколад - улюблений смаколик малюків. То як щодо поєднання цього десерту із корисними фруктами?
Інгредієнти:
- 4 вафельні ріжки
- 1 столова ложка кокосового масла
- 75 г темного шоколаду
- 1 склянка подрібненого кокосового горіха
- 1 склянка бризок
- 1 чаша фруктів (виноград, манго, полуниця, чорниця, гранат, яблуко, банан тощо)
Приготування:
- Поставте сковорідку на повільний вогонь і дайте їй нагрітися. Розтопіть на сковороді шоколад і додайте одночасно кокосове масло. Нехай кокосова олія та шоколад плавляться на повільному вогні, поки не утвориться рідка консистенція. Постійно помішуйте, щоб не підгоріло.
- Вилийте розтоплені інгредієнти у велику і глибоку миску. Як тільки суміш шоколадно-кокосового масла охолоне, занурте в неї кожен вафельний ріжок.
- Посипте на краї ріжка прикраси, наповніть кожен конус фруктами на ваш вибір. Подавайте негайно.
- Час приготування: 12 хв
- Порції: 4
4. Печиво “Піца”
Печиво “Піца”- це корисні сирні закуски на щодень, які можна легко приготувати.
Інгредієнти:
- одна пачка охолодженого тіста
- 1 склянка сиру Моцарела
- ¾ чашки соусу для піци
- 80 скибочок пепероні (3,5 унції)
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм. Розкачайте тісто у великий пласт. Склянкою виріжте кільця. Розкладіть кружечки на деко, змащене олією.
- На кожен пласт тіста розподіліть одну чайну ложку соусу для піци. Зверху посипте сиром моцарела та двома скибочками пепероні. Випікайте протягом семи-дев'яти хвилин у духовій печі.
- Подавати теплим.
- Час приготування: 50 хв
- Порцій: 40
5. Копчений лосось з огірком та сиром
Якщо ваші діти люблять морепродукти, копчений лосось може бути дуже гарною ідеєю. Ось як зробити закуску з копченого лосося для дитячої вечірки.
Інгредієнти:
- 120 г копченого лосося, нарізаного 5-сантиметровими довгими смужками
- 1 кг огірків
- 120 г пом’якшеного вершкового сиру
- 1 чайна ложка цедри лимона
- ½ чайна ложка свіжого лимонного соку
- 2 столові ложки свіжого кропу, подрібненого
- ¼ чайна ложка порошку чорного перцю
Приготування:
- Обріжте кінці огірка і наріжте його кругами товщиною 2 сантиметри. У кожному кільці виріжте серединку, але не до кінця. Повинні утворитися своєрідні чашечки.
- Поставте ці чашки догори дном, щоб зцідити огірки і промокніть порожнисту частину чашки паперовим рушником.
- В окремій мисці збийте лимонний сік, цедру та вершкову сирну суміш. Додати чорний перець і ще раз збити.
- Наповніть огіркові чашки ложкою цієї кремової суміші. Зверху додати шматочок лосося та гілочку кропу.
- Час приготування: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 12
6. Мініковбасні рулетики
Мініковбасні рулетики хороша закуска для малечі. Можна приготувати на велику кількість гостей.
Інгредієнти:
- 400 г яловичого або свинного фаршу
- одна пачка готового листкового тіста
- одне яйце, збите
- ½ маленький зубчик часнику, подрібнений
- жменя подрібненої петрушки
- сіль до смаку
- 50 мл води
Приготування:
- Розігрійте духову піч до 170 градусів за Цельсієм. Додайте подрібнений часник і подрібнену петрушку до 50 мл води.
- У кухонний комбайн додайте фарш і часникову воду. Змішайте на високій швидкості, щоб всі інгредієнти між собою добре перемішались. Можна приправити суміш перцем до смаку.
- Розкачайте тісто та розріжте на смужки шириною 6-7 сантиметрів.
- Розкладіть рівномірно фарш на смужки тіста, залишаючи 1 см місця на краю рулету перед тим, як розподілити суміш. Щільно розкачайте їх і протріть край збитим яйцем, щоб закріпити рулет.
- Наріжте рулет на десять невеликих шматочків довжиною 2,5 см. Промажте рулети збитим яйцем і викладіть їх на змащене олією деко.
- Випікайте приблизно 25-35 хвилин або поки рулетики не покриються золотистою скоринкою. Подавайте їх теплими.
- Час приготування: 50 хв
- Порцій: 20
7. М’ясні кекси для вечірки
Кекси для вечірки - це маленькі пироги зі здоровою овочевою та яловичою начинкою. Вони ситні і, як ковбасні рулетики.
Інгредієнти:
- 300 г нежирного яловичого фаршу
- ¾ склянки яловичини
- ½ очищена і дрібно нарізана цибуля
- 1 невелика морквина, очищена і натерта на тертці
- 2 чайні ложки олії
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- 1 столова ложка томатної пасти
- 1 столова ложка борошна
- 2 чайні ложки вустерського соусу
- 1 столова ложка молока
- 2 чайні ложки свіжого листя чебрецю
- 5 заморожених листків пісочного тіста, частково розморожених
Приготування:
- На сковорідку додайте олію та цибулю і смажте на середньому вогні протягом трьох хвилин, або поки цибуля не стане м’якою. Додайте моркву і часник, і готуйте дві хвилини, поки морква не розм’якне. Додайте яловичий фарш і перемішайте, готуйте його протягом шести хвилин, або поки він не набуде коричневого кольору.
- До цього додайте борошно і томатну пасту і ще раз перемішайте. Додайте вустерський соус, чебрець та основну яловичину і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і готуйте на повільному вогні ще шість хвилин, помішуючи. Потім дайте охолонути.
- Виріжте 24 кружечка з кондитерських листів діаметром 6,5 см. Розігрійте духову піч до 170 градусів за Цельсієм. Змастіть форму для кексів олією і викладіть кружальця з тіста у форму.
- Додайте по одній ложці м’ясної суміші. Зверху фарш застеліть ще одним пластом з кондитерського листа. Притисніть краї кондитерських листів, щоб закріпити кекси.
- Випікайте 18-20 хвилин або поки кекси не матимуть золотистої скоринки. Подавайте пироги з томатним соусом.
- Час приготування: 1 година
- Порцій: 24
8. Медові радості
Інгредієнти:
- 4 склянки кукурудзяних пластівців
- 90 г маргарину або вершкового масла
- 1 столова ложка меду
- 1/3 склянки цукру
Приготування:
- Розігрійте духовку до 150 градусів за Цельсієм. Розтопіть на сковороді масло або маргарин і розмішайте цукор і мед. Нехай закипить до пінистої суміші. Дайте охолонути.
- Додайте кукурудзяні пластівці до цукрово-медового сиропу і добре перемішайте.
- Покладіть ложку суміші з кукурудзяних пластівців в форми для кексів і випікайте десять хвилин.
- Дайте їм охолонути і подавайте до столу.
- Час приготування: 20 хв
- Порцій: 24
9. Мініпанкейки
Неймовірний рецепт млинців на вечірку з шоколадною стружкою.
Інгредієнти:
- 1 склянка борошна
- 2 столові ложки цукру
- 1 яйце
- 1 склянка молока
- 2 столові ложки розтопленого вершкового масла
- 1 столова ложка розпушувача
- ¼ столова ложка солі
- ½ чашка маленьких шоколадних крихт
Приготування:
- Просіяти в миску борошно, сіль, цукор та розпушувач. В іншій мисці збийте яйця та молоко, щоб вони повністю змішалися.
- Влийте розтоплене, охолоджене вершкове масло до борошняної суміші та перемішайте суміш молока та яєць. Ретельно збийте цю суміш, щоб вийшло гладке тісто. Додайте в це тісто шоколадні крихти.
- Нагрійте антипригарну сковорідку і вилийте на неї третину склянки млинцевого тіста. Накрийте його кришкою і готуйте близько трьох хвилин. Переверніть млинець на інших бік і готуйте ще дві хвилини. Млинець готовий, якщо він золотистий з обох боків.
- Час приготування: 30 хв
- Порції: 4
10. Іменинне печиво
Інгредієнти:
- 250 г борошна
- 86 г цукру
- 175 г несолоного вершкового масла
- 2 столові ложки лимонного курду
- 250 г білої цукрової пудри
- 1 столова ложка полуничного варення
Приготування:
- Розігрійте духову піч до 170° за Цельсієм. Змішайте борошно, масло та цукор у кухонному комбайні. Зліпіть його в щільну кульку.
- На великому пергаменті для випікання викладіть тісто на лист товщиною 1 сантиметр. Виріжте з тіста кружки. У центрі за допомогою ножа зробіть отвори. Зніміть залишки тіста з боків і перемістіть круги на деко. Випікайте печиво десять хвилин, або поки воно не стане золотисто-коричневим. Дайте йому охолонути, поки ви робите глазур.
- У миску додайте лимонний курд і дві столові ложки окропу. Збийте його до утворення кремоподібної суміші. Просіяти дві третини цукру, щоб крем став однорідним. Додати полуничне варення і просіяти цукор, що залишився. Додайте дві столові ложки окропу і добре перемішайте.
- Залийте охолоджене печиво лимонною глазур’ю і дайте йому постояти 20 хвилин.
- Час приготування: 40 хв
- Порцій: 24
11. Морквяний пиріг
Морквяний пиріг хороша здорова альтернатива шоколаду чи цукеркам.
Інгредієнти:
- 200 г очищеної моркви
- 200 г борошна
- 175 г коричневого цукру
- 1 чайна ложка харчової соди
- цедра з одного апельсина
- 2 яйця
- 2 чайні ложки кориці
- 150 мл соняшникової олії
- 75 г цукрової пудри
- 200 г м’якого сиру
- 50 г розм'якшеного вершкового масла
Приготування:
- Розігрійте духову піч до 170 градусів за Цельсієм.
- Натріть моркву в миску. На моркву просіяти борошно, сіль, цукор і соду. Додайте апельсинову цедру і перемішайте їх усі.
- Збийте яйця і додайте їх до борошняної суміші. Додайте масло і збийте його в однорідне тісто.
- Вистеліть форму для випікання пергаментом. Всю суміш вилийте на форму для випікання і розрівняйте її ложкою. Нехай випікається 30 хвилин.
- Для глазурі змішайте цукрову пудру, масло і м’який сир у вершкову суміш. Як тільки морквяний пиріг охолоне, наріжте його квадратиками і залийте його глазур’ю.
- Час приготування: 1 година
- Порції: 60
12. Кавунові палички
Кавун багатий вітаміном А і С і не містить холестерину, натрію та насичених жирів. Що може бути кращою закускою, ніж тонко вирізана скибочка кавуна?
Інгредієнти:
- Один великий кавун
Приготування:
- Наріжте кавун горизонтально. Візьміть половину і покладіть її догори дном на чисту обробну дошку. Великим ножем розріжте кавун вертикально, скибочками завширшки 3-4 сантиметри. Скибки кавуна можна нанизати на яскраві палички або ж порційно розділити у мисочки.
- Час приготування: 10 хв
- Порції: 10
13. Виноградні гусениці
Подекуди діти не дуже хочуть їсти фрукти. Розв'язанням проблеми є - позрізати фрукти у цікаві форми
Інгредієнти:
- 27 ягід зеленого винограду (без кісточок)
- 27 ягід червоного винограду (без кісточок)
- 2 столові ложки ванільної глазурі
Приготування:
- Виноград ретельно вимити. Шість винограду щільно нанизуйте на шпажку. Зробіть стільки виноградних шампурів, скільки захочете, використовуючи червоний і зелений виноград.
- Додайте глазур у маленький кондитерський мішок і за допомогою отвору зробіть дві маленькі крапки на першій виноградині - це будуть очі гусениці.
- Хто тепер не буде їсти фрукти, коли є ціла виноградна гусениця, яку слід з'їсти!
- Час підготовки: 5 хв
- Порцій: 12
14. Гуакамоле
Гуакамоле - це смачний соус з авокадо. Добре смакує із соленими чипсами або начос.
Інгредієнти:
- 3 свіжих авокадо
- 1 лайм
- 3 столові ложки свіжої кінзи, подрібненої
- 1 чайна ложка подрібненого часнику
- ½ чашка нарізаної кубиками цибулі
- 2 помідора, нарізані кубиками
- щіпка порошку каєнського перцю
- сіль до смаку
Приготування:
- Очистіть авокадо від шкірки, перш ніж нарізати їх кубиками. Пам'ятайте, що авокадо швидко окиснюється і чорніє, тому варто готувати все швидко.
- У середній мисці розімніть авокадо, сіль і сік лайма. Додайте цибулю, помідори, часник та кінзу. Додати каєнський перець і один раз перемішати. Для кращого смаку поставте його в холодильник на годину перед подачею.
- Подавати з начосом, тако або чіпсами.
- Час приготування: 10 хв
- Порції: 4
15. Хумус
Хумус - страва, що містить велику кількість білків.Чудовий варіант на шведський стіл.
Інгредієнти:
- 1 банка квасолі
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 зубчик часнику
- сіль до смаку
Приготування:
- Змішайте квасолю разом з усіма іншими інгредієнтами в кухонному комбайні. Змішуйте, поки інгредієнти не перетворяться в однорідну пасту.
- Додавайте поступово олію, поки не отримаєте потрібну консистенцію. Подавайте хумус з теплим лавашем.
- Час підготовки: 5 хв
- Порції: 4
16. Шоколадні фріпси
Інгредієнти:
- 200 г темного шоколаду
- 100 г пухкого рису або крупи
- 100 г несолоного вершкового масла
- 5 столових ложок сиропу з цукрової тростини
Приготування:
- Приготуйте водяну баню.. Додайте в миску масло і шоколад і перемішуйте, поки він не розплавиться.
- Зніміть сковороду з вогню і додайте в неї здутий рис або крупи та золотий сироп. Добре перемішайте.
- Налийте суміш у форми для кексів і поставте в холодильник на годину.
- Вийміть і дайте їм повернутися до кімнатної температури, перш ніж зберігати в герметичній тарі.
- Час приготування: 15 хв
- Порцій: 12
17. Шоколадні цукати мигдалю
Фрукти та горіхи - це корисні закуски. Ось як ви можете додати трохи аромату, щоб зробити мигдаль смачною закускою до дня народження малюка.
Інгредієнти:
- 2 склянки сирого мигдалю
- ½ склянка цукру
- 2 столові ложки вершкового масла
- 1 столова ложка кукурудзяного сиропу
- 340 г молочного шоколаду, подрібненого
- 2 столові ложки цукрової пудри
- 3 столові ложки несолодкого какао-порошку
Приготування:
- Збризніть деко для випікання кулінарним спреєм і відкладіть.
- У каструлі доведіть до кипіння цукор, воду та кукурудзяний сироп. Нехай покипить дві хвилини.
- Зменшіть його до слабкого вогню і розмішайте мигдаль. Варити близько п’яти хвилин, поки сироп не карамелізується. Зніміть каструлю з вогню і розмішайте масло. Висипте горіхи в деко. Обприскайте дві вилки кулінарним розпилювачем і використовуйте їх для відокремлення горіхів.
- Дайте їм охолонути і поставте на півгодини в морозильну камеру.
- Закип’ятіть пів каструлі води і зніміть її з вогню. Покладіть шоколад в миску і покладіть його на сковорідку. Перемішуйте шоколад, поки він не розплавиться. Покладіть заморожені горіхи в миску і полийте їх розтопленим шоколадом. Змішайте горіхи для належного покриття, покладіть їх назад у деко і розділіть.
- Поставте каструлю в морозилку ще на 20 хвилин. Повторіть попередній крок, щоб ще раз покрити мигдаль рештою розтопленого шоколаду.
- Розділіть горіхи між двома мисками, просійте какао-порошок в одну, а цукрову пудру - в іншу і зберігайте їх в окремих герметичних контейнерах.
- Час приготування: 2 години
- Порції: 6 склянок
18. Печиво з рожевою глазур’ю
Інгредієнти:
- 5 склянок борошна
- 1 склянка молока
- 1 склянка вершкового масла
- 4 яйця
- 2 склянки цукру
- 2 чайні ложки розпушувача
- ½ чайна ложка солі
- 1 чайна ложка ванільного екстракту
- готова полунична глазур
Приготування:
- Розігрійте духову піч до 175 градусів за Цельсієм. Просійте борошно, сіль і розпушувач. Відкладіть його.
- У великій мисці змішайте масло і цукор, щоб вийшов крем. Додайте яйця по одному і добре перемішайте.
- До цієї суміші перемішайте ванільний екстракт і молоко. Розмішайте борошняну суміш у вершках і змішайте до тонкої суміші без грудочок.
- Змастіть пергамент для випікання олією і викладіть тісто для печива.
- Випікайте від 12 до 15 хвилин і потім дайте їм охолонути. Покрийте печиво рожевою глазур’ю і подавайте до столу.
- Час приготування: 25 хв
- Порцій: 24
19. Рожеве смузі
Смузі - це здоровий напій, який ви можете подати своєму імениннику чи іменинниці та друзям на вечірці!
Інгредієнти:
- 2 груші
- 2 яблука
- ¾ склянки замороженої полуниці
- 1 склянка молока
- 2 чайні ложки білого цукру
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти до отримання пінистого напою. Подавайте холодним.
- Час підготовки: 5 хв
- Порції: 4
20. Желейні чаші
Якій дитині не сподобаються желейки на день народження?
Інгредієнти:
- желейки різних форм, кольорів та смаків
Приготування:
- Наповніть напівпрозору чашу різноманітним желе та подавайте до столу! Вашим маленьким гостям дуже сподобається ця ідея.
- Час підготовки: 15 хв
- Порції: від 6 до 10
До теми: Піца на сніданок: ресторан у США шокував новим рецептом (фото)
-
19:23Оновлений Peugeot 3008 гірше впорався з "лосиним" тестом: відео
-
19:11Polestar показала оригінальний електричний скутер для комерційних перевезень
-
18:53Автор діпфейків з Томом Крузом розповів, як створювалися відео з актором
-
18:40У небі США беззвучно пронісся яскравий метеор: відео
-
18:22Гороскоп на 11 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:12Холлі Беррі спокусила шанувальників спортивною фігурою
-
17:51У США водій Uber попросив пасажирок одягнути маски: їхня реакція шокує (відео)
-
17:39В Ірландії священник випадково увімкнув реп під час служби
-
17:24Блогер влаштував перевірку відеокарти GeForce RTX 3090, запустивши 4 гри одночасно
-
17:11Хіт The Weeknd Blinding Lights встановив новий рекорд Billboard Hot 100
-
17:00Дитяче меню на день народження: 20+ смачних рецептів
-
16:54Як побороти страх перед виступом у Zoom: поради експертів
-
16:44Лижник відволік ведмедя, щоб врятувати туристів: інцидент потрапив на відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
16:24Cardi B – перша реп-виконавиця з діамантовим синглом: слухайте композицію
-
16:12Пілот зняв з кабіни падіння вертольота: відео від першої особи
-
15:48Водіїв перевірили на уважність з допомогою великого плюшевого ведмедя
-
15:25В Антарктиді пінгвін застрибнув у човен до туристів, щоб врятуватися від голодних косаток
-
14:51ASUS ROG Phone 5: представлено новий топовий ігровий смартфон компанії
-
14:24Як порізати цибулю без сліз: новий спосіб підірвав TikTok (відео)
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
13:21Дженіфер Лопес розбурхала мережу спокусливим образом у латексному костюмі
-
12:52Майже 90-річний геймер з Китаю пройшов понад 300 ігор
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
11:50Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня
-
07:30Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото)
- 09 березня
-
21:50Як справити враження на першому побаченні: 6 простих порад для чоловіків
-
18:45Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
- 06 березня
-
21:17Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора