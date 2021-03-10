Дитяче меню на день народження: 20+ смачних рецептів

Що приготувати на дитячий день народження: смачні рецепти (Закуски, салати, м'ясне, солодощі)

Ми підготували більше 20+ смачних і недорогих рецептів для святкування дня народження дитини. Святковий стіл розрахований для діток від 1 до 12 років. Закуски, салати, м'ясне і інше.

Якщо ви хочете влаштувати дитячу вечірку, яка запам'ятовується, але при цьому зекономити, у нас є кілька смачних предметів, які ви можете додати до меню дня народження. Частувати дітей варто цікавими оригінальними, а головне корисними стравами.

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Поради щодо планування меню дня народження вашої дитини:

1. Складіть графік

Можливо, за два-три тижні до дня народження, обов’язково сплануйте все до дрібниць. Складіть графіки та встановіть час для випікання торта, прикрашання приміщення та приготування інших страв.

2. Час є важливим фактором

Сплануйте день народження на той час, коли всі діти бадьорі та мають гарний апетит. Це може бути післяобідня вечірка, тобто між 14.00 та 17.00

3. Харчові алергії

Поцікавтесь у батьків кожної дитини чи має вона якісь харчові алергії. Варто складати меню згідно з цими рекомендаціями, щоб надалі не виникало проблем.

4. Вибирайте здорову їжу

Використовуйте багато овочів і фруктів, щоб приготувати їжу, шашлик і навіть основну страву.

5. Дієтичні обмеження

Якщо ви плануєте включити вегетаріанську їжу, складіть список дітей-вегетаріанців та подавайте їм їжу окремо. Також запитайте батьків про будь-які дієтичні обмеження.

Що приготувати на дитячий день народження: 20+ смачних рецептів (Закуски, салати, м'ясне, солодощі)

Ось підбірка чудових оригінальних рецептів для дитячого дня народження:

1. Карамельний попкорн

Попкорн подобається всім. Але діти найбільше люблять карамельний попкорн. Ось як це можна зробити для вечірки.

Інгредієнти:

1 склянка вершкового масла

2 кг кукурудзи для приготування попкорну

2 склянки коричневого цукру

1 чайна ложка солі

1/2 склянки кукурудзяного сиропу

1/2 чайної ложки харчової соди

1 чайна ложка ванільного екстракту

Приготування:

Покладіть попкорн у велику миску. Розігрійте духову піч до 129 градусів за Цельсієм. Розтопіть в каструлі вершкове масло і перемішайте коричневий цукор, сіль і кукурудзяний сироп. Нехай суміш закипить, поки ви її перемішуєте. Дайте варитися ще чотири хвилини, не помішуючи. Зніміть його з вогню і розмішайте ванільну есенцію та соду. Налийте цю карамельну рідину на попкорн тонким шаром. Карамелізований попкорн помістіть у дві великі форми для випікання і готуйте його у духовій печі одну годину, помішуючи кожні 15 хвилин. Дайте йому охолонути, розламайте на шматочки і подавайте до столу!

Час приготування: 2 години

Порцій: на 20 осіб

2. Сирна соломка

Однією з найпростіших закусок для дитячої вечірки є соломинки з сиру.

Інгредієнти:

2 склянки борошна

½ чашка м’якого вершкового масла

2 склянки сиру Чедер

щіпка порошку каєнського перцю

сіль до смаку

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм. У миску додайте борошно і сіль і перемішайте. Додайте масло і сир, і перемішайте їх руками. Змішуйте, поки не отримаєте дрібну, схожу на сухарі текстуру без грудочок. Додайте п’ять ложок холодної води, щоб утворилося м’яке, тонке тісто. Візьміть деко і розкачайте на ньому тісто. Тісто має бути тоненьким. Розріжте квадрат навпіл і з кожного квадрата виріжте смужки. Смужки повинні мати ширину близько 3 сантиметрів. Випікайте в розігрітій духовці 15 хвилин, поки палички не стануть хрусткими. Дайте їм охолонути, перш ніж подавати до столу.

Час приготування: 30 хв

Порції: 36 паличок

3. Шоколадно-фруктові ріжки

Шоколад - улюблений смаколик малюків. То як щодо поєднання цього десерту із корисними фруктами?

Інгредієнти:

4 вафельні ріжки

1 столова ложка кокосового масла

75 г темного шоколаду

1 склянка подрібненого кокосового горіха

1 склянка бризок

1 чаша фруктів (виноград, манго, полуниця, чорниця, гранат, яблуко, банан тощо)

Приготування:

Поставте сковорідку на повільний вогонь і дайте їй нагрітися. Розтопіть на сковороді шоколад і додайте одночасно кокосове масло. Нехай кокосова олія та шоколад плавляться на повільному вогні, поки не утвориться рідка консистенція. Постійно помішуйте, щоб не підгоріло. Вилийте розтоплені інгредієнти у велику і глибоку миску. Як тільки суміш шоколадно-кокосового масла охолоне, занурте в неї кожен вафельний ріжок. Посипте на краї ріжка прикраси, наповніть кожен конус фруктами на ваш вибір. Подавайте негайно.

Час приготування: 12 хв

Порції: 4

4. Печиво “Піца”

Печиво “Піца”- це корисні сирні закуски на щодень, які можна легко приготувати.

Інгредієнти:

одна пачка охолодженого тіста

1 склянка сиру Моцарела

¾ чашки соусу для піци

80 скибочок пепероні (3,5 унції)

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів за Цельсієм. Розкачайте тісто у великий пласт. Склянкою виріжте кільця. Розкладіть кружечки на деко, змащене олією. На кожен пласт тіста розподіліть одну чайну ложку соусу для піци. Зверху посипте сиром моцарела та двома скибочками пепероні. Випікайте протягом семи-дев'яти хвилин у духовій печі. Подавати теплим.

Час приготування: 50 хв

Порцій: 40

5. Копчений лосось з огірком та сиром

Якщо ваші діти люблять морепродукти, копчений лосось може бути дуже гарною ідеєю. Ось як зробити закуску з копченого лосося для дитячої вечірки.

Інгредієнти:

120 г копченого лосося, нарізаного 5-сантиметровими довгими смужками

1 кг огірків

120 г пом’якшеного вершкового сиру

1 чайна ложка цедри лимона

½ чайна ложка свіжого лимонного соку

2 столові ложки свіжого кропу, подрібненого

¼ чайна ложка порошку чорного перцю

Приготування:

Обріжте кінці огірка і наріжте його кругами товщиною 2 сантиметри. У кожному кільці виріжте серединку, але не до кінця. Повинні утворитися своєрідні чашечки. Поставте ці чашки догори дном, щоб зцідити огірки і промокніть порожнисту частину чашки паперовим рушником. В окремій мисці збийте лимонний сік, цедру та вершкову сирну суміш. Додати чорний перець і ще раз збити. Наповніть огіркові чашки ложкою цієї кремової суміші. Зверху додати шматочок лосося та гілочку кропу.

Час приготування: 1 година 20 хвилин

Порцій: 12

6. Мініковбасні рулетики

Мініковбасні рулетики хороша закуска для малечі. Можна приготувати на велику кількість гостей.

Інгредієнти:

400 г яловичого або свинного фаршу

одна пачка готового листкового тіста

одне яйце, збите

½ маленький зубчик часнику, подрібнений

жменя подрібненої петрушки

сіль до смаку

50 мл води

Приготування:

Розігрійте духову піч до 170 градусів за Цельсієм. Додайте подрібнений часник і подрібнену петрушку до 50 мл води. У кухонний комбайн додайте фарш і часникову воду. Змішайте на високій швидкості, щоб всі інгредієнти між собою добре перемішались. Можна приправити суміш перцем до смаку. Розкачайте тісто та розріжте на смужки шириною 6-7 сантиметрів. Розкладіть рівномірно фарш на смужки тіста, залишаючи 1 см місця на краю рулету перед тим, як розподілити суміш. Щільно розкачайте їх і протріть край збитим яйцем, щоб закріпити рулет. Наріжте рулет на десять невеликих шматочків довжиною 2,5 см. Промажте рулети збитим яйцем і викладіть їх на змащене олією деко. Випікайте приблизно 25-35 хвилин або поки рулетики не покриються золотистою скоринкою. Подавайте їх теплими.

Час приготування: 50 хв

Порцій: 20

7. М’ясні кекси для вечірки

Кекси для вечірки - це маленькі пироги зі здоровою овочевою та яловичою начинкою. Вони ситні і, як ковбасні рулетики.

Інгредієнти:

300 г нежирного яловичого фаршу

¾ склянки яловичини

½ очищена і дрібно нарізана цибуля

1 невелика морквина, очищена і натерта на тертці

2 чайні ложки олії

1 зубчик часнику, подрібнений

1 столова ложка томатної пасти

1 столова ложка борошна

2 чайні ложки вустерського соусу

1 столова ложка молока

2 чайні ложки свіжого листя чебрецю

5 заморожених листків пісочного тіста, частково розморожених

Приготування:

На сковорідку додайте олію та цибулю і смажте на середньому вогні протягом трьох хвилин, або поки цибуля не стане м’якою. Додайте моркву і часник, і готуйте дві хвилини, поки морква не розм’якне. Додайте яловичий фарш і перемішайте, готуйте його протягом шести хвилин, або поки він не набуде коричневого кольору. До цього додайте борошно і томатну пасту і ще раз перемішайте. Додайте вустерський соус, чебрець та основну яловичину і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і готуйте на повільному вогні ще шість хвилин, помішуючи. Потім дайте охолонути. Виріжте 24 кружечка з кондитерських листів діаметром 6,5 см. Розігрійте духову піч до 170 градусів за Цельсієм. Змастіть форму для кексів олією і викладіть кружальця з тіста у форму. Додайте по одній ложці м’ясної суміші. Зверху фарш застеліть ще одним пластом з кондитерського листа. Притисніть краї кондитерських листів, щоб закріпити кекси. Випікайте 18-20 хвилин або поки кекси не матимуть золотистої скоринки. Подавайте пироги з томатним соусом.

Час приготування: 1 година

Порцій: 24

8. Медові радості

Інгредієнти:

4 склянки кукурудзяних пластівців

90 г маргарину або вершкового масла

1 столова ложка меду

1/3 склянки цукру

Приготування:

Розігрійте духовку до 150 градусів за Цельсієм. Розтопіть на сковороді масло або маргарин і розмішайте цукор і мед. Нехай закипить до пінистої суміші. Дайте охолонути. Додайте кукурудзяні пластівці до цукрово-медового сиропу і добре перемішайте. Покладіть ложку суміші з кукурудзяних пластівців в форми для кексів і випікайте десять хвилин. Дайте їм охолонути і подавайте до столу.

Час приготування: 20 хв

Порцій: 24

9. Мініпанкейки

Неймовірний рецепт млинців на вечірку з шоколадною стружкою.

Інгредієнти:

1 склянка борошна

2 столові ложки цукру

1 яйце

1 склянка молока

2 столові ложки розтопленого вершкового масла

1 столова ложка розпушувача

¼ столова ложка солі

½ чашка маленьких шоколадних крихт

Приготування:

Просіяти в миску борошно, сіль, цукор та розпушувач. В іншій мисці збийте яйця та молоко, щоб вони повністю змішалися. Влийте розтоплене, охолоджене вершкове масло до борошняної суміші та перемішайте суміш молока та яєць. Ретельно збийте цю суміш, щоб вийшло гладке тісто. Додайте в це тісто шоколадні крихти. Нагрійте антипригарну сковорідку і вилийте на неї третину склянки млинцевого тіста. Накрийте його кришкою і готуйте близько трьох хвилин. Переверніть млинець на інших бік і готуйте ще дві хвилини. Млинець готовий, якщо він золотистий з обох боків.

Час приготування: 30 хв

Порції: 4

10. Іменинне печиво

Інгредієнти:

250 г борошна

86 г цукру

175 г несолоного вершкового масла

2 столові ложки лимонного курду

250 г білої цукрової пудри

1 столова ложка полуничного варення

Приготування:

Розігрійте духову піч до 170° за Цельсієм. Змішайте борошно, масло та цукор у кухонному комбайні. Зліпіть його в щільну кульку. На великому пергаменті для випікання викладіть тісто на лист товщиною 1 сантиметр. Виріжте з тіста кружки. У центрі за допомогою ножа зробіть отвори. Зніміть залишки тіста з боків і перемістіть круги на деко. Випікайте печиво десять хвилин, або поки воно не стане золотисто-коричневим. Дайте йому охолонути, поки ви робите глазур. У миску додайте лимонний курд і дві столові ложки окропу. Збийте його до утворення кремоподібної суміші. Просіяти дві третини цукру, щоб крем став однорідним. Додати полуничне варення і просіяти цукор, що залишився. Додайте дві столові ложки окропу і добре перемішайте. Залийте охолоджене печиво лимонною глазур’ю і дайте йому постояти 20 хвилин.

Час приготування: 40 хв

Порцій: 24

11. Морквяний пиріг

Морквяний пиріг хороша здорова альтернатива шоколаду чи цукеркам.

Інгредієнти:

200 г очищеної моркви

200 г борошна

175 г коричневого цукру

1 чайна ложка харчової соди

цедра з одного апельсина

2 яйця

2 чайні ложки кориці

150 мл соняшникової олії

75 г цукрової пудри

200 г м’якого сиру

50 г розм'якшеного вершкового масла

Приготування:

Розігрійте духову піч до 170 градусів за Цельсієм. Натріть моркву в миску. На моркву просіяти борошно, сіль, цукор і соду. Додайте апельсинову цедру і перемішайте їх усі. Збийте яйця і додайте їх до борошняної суміші. Додайте масло і збийте його в однорідне тісто. Вистеліть форму для випікання пергаментом. Всю суміш вилийте на форму для випікання і розрівняйте її ложкою. Нехай випікається 30 хвилин. Для глазурі змішайте цукрову пудру, масло і м’який сир у вершкову суміш. Як тільки морквяний пиріг охолоне, наріжте його квадратиками і залийте його глазур’ю.

Час приготування: 1 година

Порції: 60

12. Кавунові палички

Кавун багатий вітаміном А і С і не містить холестерину, натрію та насичених жирів. Що може бути кращою закускою, ніж тонко вирізана скибочка кавуна?

Інгредієнти:

Один великий кавун

Приготування:

Наріжте кавун горизонтально. Візьміть половину і покладіть її догори дном на чисту обробну дошку. Великим ножем розріжте кавун вертикально, скибочками завширшки 3-4 сантиметри. Скибки кавуна можна нанизати на яскраві палички або ж порційно розділити у мисочки.

Час приготування: 10 хв

Порції: 10

13. Виноградні гусениці

Подекуди діти не дуже хочуть їсти фрукти. Розв'язанням проблеми є - позрізати фрукти у цікаві форми

Інгредієнти:

27 ягід зеленого винограду (без кісточок)

27 ягід червоного винограду (без кісточок)

2 столові ложки ванільної глазурі

Приготування:

Виноград ретельно вимити. Шість винограду щільно нанизуйте на шпажку. Зробіть стільки виноградних шампурів, скільки захочете, використовуючи червоний і зелений виноград. Додайте глазур у маленький кондитерський мішок і за допомогою отвору зробіть дві маленькі крапки на першій виноградині - це будуть очі гусениці. Хто тепер не буде їсти фрукти, коли є ціла виноградна гусениця, яку слід з'їсти!

Час підготовки: 5 хв

Порцій: 12

14. Гуакамоле

Гуакамоле - це смачний соус з авокадо. Добре смакує із соленими чипсами або начос.

Інгредієнти:

3 свіжих авокадо

1 лайм

3 столові ложки свіжої кінзи, подрібненої

1 чайна ложка подрібненого часнику

½ чашка нарізаної кубиками цибулі

2 помідора, нарізані кубиками

щіпка порошку каєнського перцю

сіль до смаку

Приготування:

Очистіть авокадо від шкірки, перш ніж нарізати їх кубиками. Пам'ятайте, що авокадо швидко окиснюється і чорніє, тому варто готувати все швидко. У середній мисці розімніть авокадо, сіль і сік лайма. Додайте цибулю, помідори, часник та кінзу. Додати каєнський перець і один раз перемішати. Для кращого смаку поставте його в холодильник на годину перед подачею. Подавати з начосом, тако або чіпсами.

Час приготування: 10 хв

Порції: 4

15. Хумус

Хумус - страва, що містить велику кількість білків.Чудовий варіант на шведський стіл.

Інгредієнти:

1 банка квасолі

1 столова ложка лимонного соку

1 столова ложка оливкової олії

1 зубчик часнику

сіль до смаку

Приготування:

Змішайте квасолю разом з усіма іншими інгредієнтами в кухонному комбайні. Змішуйте, поки інгредієнти не перетворяться в однорідну пасту. Додавайте поступово олію, поки не отримаєте потрібну консистенцію. Подавайте хумус з теплим лавашем.

Час підготовки: 5 хв

Порції: 4

16. Шоколадні фріпси

Інгредієнти:

200 г темного шоколаду

100 г пухкого рису або крупи

100 г несолоного вершкового масла

5 столових ложок сиропу з цукрової тростини

Приготування:

Приготуйте водяну баню.. Додайте в миску масло і шоколад і перемішуйте, поки він не розплавиться. Зніміть сковороду з вогню і додайте в неї здутий рис або крупи та золотий сироп. Добре перемішайте. Налийте суміш у форми для кексів і поставте в холодильник на годину. Вийміть і дайте їм повернутися до кімнатної температури, перш ніж зберігати в герметичній тарі.

Час приготування: 15 хв

Порцій: 12

17. Шоколадні цукати мигдалю

Фрукти та горіхи - це корисні закуски. Ось як ви можете додати трохи аромату, щоб зробити мигдаль смачною закускою до дня народження малюка.

Інгредієнти:

2 склянки сирого мигдалю

½ склянка цукру

2 столові ложки вершкового масла

1 столова ложка кукурудзяного сиропу

340 г молочного шоколаду, подрібненого

2 столові ложки цукрової пудри

3 столові ложки несолодкого какао-порошку

Приготування:

Збризніть деко для випікання кулінарним спреєм і відкладіть. У каструлі доведіть до кипіння цукор, воду та кукурудзяний сироп. Нехай покипить дві хвилини. Зменшіть його до слабкого вогню і розмішайте мигдаль. Варити близько п’яти хвилин, поки сироп не карамелізується. Зніміть каструлю з вогню і розмішайте масло. Висипте горіхи в деко. Обприскайте дві вилки кулінарним розпилювачем і використовуйте їх для відокремлення горіхів. Дайте їм охолонути і поставте на півгодини в морозильну камеру. Закип’ятіть пів каструлі води і зніміть її з вогню. Покладіть шоколад в миску і покладіть його на сковорідку. Перемішуйте шоколад, поки він не розплавиться. Покладіть заморожені горіхи в миску і полийте їх розтопленим шоколадом. Змішайте горіхи для належного покриття, покладіть їх назад у деко і розділіть. Поставте каструлю в морозилку ще на 20 хвилин. Повторіть попередній крок, щоб ще раз покрити мигдаль рештою розтопленого шоколаду. Розділіть горіхи між двома мисками, просійте какао-порошок в одну, а цукрову пудру - в іншу і зберігайте їх в окремих герметичних контейнерах.

Час приготування: 2 години

Порції: 6 склянок

18. Печиво з рожевою глазур’ю

Інгредієнти:

5 склянок борошна

1 склянка молока

1 склянка вершкового масла

4 яйця

2 склянки цукру

2 чайні ложки розпушувача

½ чайна ложка солі

1 чайна ложка ванільного екстракту

готова полунична глазур

Приготування:

Розігрійте духову піч до 175 градусів за Цельсієм. Просійте борошно, сіль і розпушувач. Відкладіть його. У великій мисці змішайте масло і цукор, щоб вийшов крем. Додайте яйця по одному і добре перемішайте. До цієї суміші перемішайте ванільний екстракт і молоко. Розмішайте борошняну суміш у вершках і змішайте до тонкої суміші без грудочок. Змастіть пергамент для випікання олією і викладіть тісто для печива. Випікайте від 12 до 15 хвилин і потім дайте їм охолонути. Покрийте печиво рожевою глазур’ю і подавайте до столу.

Час приготування: 25 хв

Порцій: 24

19. Рожеве смузі

Смузі - це здоровий напій, який ви можете подати своєму імениннику чи іменинниці та друзям на вечірці!

Інгредієнти:

2 груші

2 яблука

¾ склянки замороженої полуниці

1 склянка молока

2 чайні ложки білого цукру

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти до отримання пінистого напою. Подавайте холодним.

Час підготовки: 5 хв

Порції: 4

20. Желейні чаші

Якій дитині не сподобаються желейки на день народження?

Інгредієнти:

желейки різних форм, кольорів та смаків

Приготування:

Наповніть напівпрозору чашу різноманітним желе та подавайте до столу! Вашим маленьким гостям дуже сподобається ця ідея.

Час підготовки: 15 хв

Порції: від 6 до 10

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