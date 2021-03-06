Штучний інтелект створив заворожуючий кліп на пісню Daft Punk: дивіться відео

Комп'ютерний художник і композитор Гленн Маршалл представив візуалізацію на основі пісні "Voyager", написаної гуртом Daft Punk у 2001 році. Відео стало плодом роботи штучного інтелекту, що інтерпретує почутий текст на незвичайні образи.

Після того як стало відомо про розпад культового гурту Daft Punk, композитор Гленн Маршалл вирішив нагадати про одну з найбільш відомих пісень колективу. Ідея полягала у створенні відеокліпу за допомогою нейромережі Story2Hallucination, заснованої на популярному генераторі зображень Big Sleep.

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Оскільки алгоритм здатний перетворювати текст, що вводиться на анімації, композитор "згодував" йому цілу низку фраз у стилі: "головний убір робота", "голови робота" та "дискотека роботів". Після цього окремі візуальні частини об'єднувалися в єдиний кліп.

Автор заявив, що так було значно простіше працювати, адже серед отриманих образів було багато невдалих і складних для сприйняття. Кульмінацією кліпу стало знищення одного з учасників групи Daft Punk у пустелі, натомість інший просто пішов вдалину.

"Я думаю, що один учасник, що залишився, усміхнеться, а потім вибухне", – прокоментував роботу штучного інтелекту Гленн Маршалл.

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