Снуп Догг запустив стрім, але щось пішло не так і юзери 7 годин дивилися на пусту кімнату

Американський репер Снуп Догг запустив стрім на платформі Twitch. Однак вже через 15 хвилин після початку трансляції він почав програвати у матчі симулятора американського футболу Madden NFL з рахунком 14:0.

Від злості через поразки Снуп Догг кілька разів вилаявся, вдарив джойстиком по столу, після чого покинув кімнату, з якої проводив стрім. В описі до трансляції було зазначено, що тут глядачі можуть "посидіти, розслабитися і насолодитися вайбом".

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При цьому це Снуп Догг не зупинив стрім, і наступні сім з половиною годин його глядачі просто дивилися на порожню кімнату. Трансляцію подивилися понад 200 тисяч користувачів, хоча зазвичай стрім репера набирають близько 20 тисяч переглядів. Скорочений запис відео опублікований на каналі виконавця.

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