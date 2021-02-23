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Легендарний електронний дует Daft Punk розпався: ці треки знає кожен

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Daft Punk - фото 1
Daft Punk / gettyimages

Французький дует Daft Punk розпався. Агент музикантів Кетрін Фрейзер підтвердила офіційно, що група йде зі сцени після майже 30 років існування. Тим часом інтернет ностальгує під улюблені треки групи.

Група Daft Punk була створена в 1993 році в Парижі Томом Бангальтером і Гі-Мануелем де Омем-Крісто.

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За роки кар'єри Daft Punk стали знаковими представниками електронної музики, зробивши значний вплив на формування французького хауса. В кінці 90-х вони створили власне звучання, змішавши елементи електро, хауса, диско і синті-поп.

Музиканти випустили чотири альбоми: Homework, Discovery, Human After All і Random Access Memories. Вони також створили саундтрек до фільму "Трон: Спадщина" 2010 року і взяли участь в створенні аніме-мюзиклу "Інтерстелла 5555: Історія секретної зоряної системи" (картина фактично є одним великим кліпом до альбому Discovery).

Пропонуємо вам згадати найпопулярніші роботи дуету:

Учасники групи також опублікували прощальне відео Epilogue з кадрами зі свого фільму Electroma 2006 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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