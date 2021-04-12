Штучний інтелект написав сценарій для найгіршого фільму в історії: смішне відео

Пара студентів з Каліфорнії займаються зйомкою відео на YouTube, ґрунтуючись на сценарії, що згенерував штучний інтелект. Одна з їхніх останніх робіт заслуговує на особливу увагу, адже машина видала зовсім уже сумнівний текст.

Своє нове творіння вони виклали на ютубі. Гарантуємо, що вас однозначно розвеселить фільм, знятий за сценарієм, що написала нейромережа.

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У наш час часом навіть людям страшно довірити написання сценарію до фільму. Що й казати, якщо блокбастери з величезними бюджетами рясніють помилками, а головні герої фальшивлять, володіючи тільки однієї емоцією на всі випадки життя. Все стає значно гірше, коли замість людини сценарій пише комп'ютер.

Автор сценарію: нікому не відомий Shortly AI; актори: відчайдушні студенти Елі Вайс і Якоб Ваус.

Описати, що відбувається непросто. В оповіданні немає ніякої логіки, а герої поводяться неприродно та явно переграють. До кінця ролика градус напруги падає, проте глядачам не стає зрозуміліше, для чого все це було. Очевидно, що поки ШІ не здатний створити сценарій до фільму. Неясно, що спонукало студентів зіграти в цьому сумнівному проєкті. На щастя, відео не посідає перші рядки в трендах ютуба, а отже, чудернацький витвір мистецтва побачить не така вже й велика аудиторія.

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