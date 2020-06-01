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Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта
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1 червня в Україні запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, тож від нині всі порушники отримуватимуть адмінпостанови про штрафи. До вашої уваги карта розташування всіх камер.
Наразі камери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху з'явились лише в Києві (20 штук) та в Київській області (25). Упродовж року їх встановлять по всій Україні.
До теми: Хто став порушником у першу хвилину роботи системи у Києві
На першому етапі камери стежитимуть за швидкістю автівок та фіксуватимуть порушення дозволеного режиму більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу буде становити:
- 255 гривень – у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше як на 50 км/год;
- 510 гривень – при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.
Список камер фотовідеофіксації у Києві:
|Адреса камер у Києві
|Дозволена швидкість
|Вул. Олени Теліги, 39
|50 км/год
|Набережне шосе, 4 (навпроти)
|80 км/год
|Дніпровська набережна, перехрестя з Причальною
|50 км/год
|Вулиця Братиславська, 18
|50 км/год
|Чоколівський бульвар, 24
|50 км/год
|Північний міст (в напрямку лівого берегу)
|50 км/год
|Північний міст (в напрямку правого берегу)
|50 км/год
|Броварський проспект. (м. Лівобережна)
|50 км/год
|Броварський проспект/ вул. Будівельників
|50 км/год
|Південний міст (в напрямку лівого берегу)
|50 км/год
|Південний міст ( в напрямку правого берегу)
|50 км/год
|Проспект Героїв Сталінграда, 25
|50 км/год
|Проспект Володимира Маяковського, 56
|50 км/год
|Проспект Володимира Маяковського, 65
|50 км/год
|Дружби народів бульвар, 27
|50 км/год
|Дружби народів бульвар, 36
|50 км/год
|Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
|80 км/год
|Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
|80 км/год
|Харківська площа / проспект Миколи Бажана
|80 км/год
|Харківська площа / проспект Миколи Бажана
|80 км/год
Ще 25 камер встановлені на дорогах державного значення:
Інтерактивна карта розміщення камер:
Відповідно до вимог Правил дорожнього руху, у населених пунктах дозволена швидкість руху не більше 50 км/год, але в деяких місцях вона може бути збільшена:
- за межами населених пунктів – не більше 90 км/год
- на автомобільних дорогах з розділювальною смугою – не більше 110 км/год
- на автомагістралях – не більше 130 км/год
У Києві рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше ніж 50 км/год.
Порушенням швидкісного режиму буде вважатись – 50+20+3 км/год =73 км/год (де 3 км/год – це спеціально закладена похибка в роботі приладу).
При цьому за рішенням місцевої влади столиці з 1 квітня до 1 листопада на відповідних автодорогах Києва (наприклад, по Проспекту Бажана в сторону міста Бориспіль) дозволено рухатись по окремих смугах зі швидкістю 80 км/год, тому перевищенням швидкості буде 80+20+3 км/год = 103 км/год.
Як і де оплатити штрафи за порушення
Оплатити штраф за порушення ПДР можна за посиланням по QR-коду, який зазначений на лицьовому боці постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Водії можуть скористатися платіжними інструментами в електронному кабінеті водія або в застосунку "Дія", а також платіжними системами та сервісами, у тому числі послугами банків України.
Штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год становить 255 грн, а у разі перевищення більш як на 50 км/год – 510 грн.
У разі сплати штрафу протягом 10 днів з дня набрання законної сили постанови, сплата буде становити 50% від загальної суми, тобто 122,5 грн. Загалом на оплату штрафу водій має 30 днів.
Реквізити оплати штрафів, зафіксованих в автоматичному режимі:
- Отримувач коштів: ГУК у м. Києві /м. Київ/21081800
- Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783
- Банк отримувача: Казначейство України (електронне адміністрування податків)
- Рахунок отримувача: UA088999980333209397000026001
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