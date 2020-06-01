Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта

1 червня в Україні запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, тож від нині всі порушники отримуватимуть адмінпостанови про штрафи. До вашої уваги карта розташування всіх камер.

Наразі камери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху з'явились лише в Києві (20 штук) та в Київській області (25). Упродовж року їх встановлять по всій Україні.

До теми: Хто став порушником у першу хвилину роботи системи у Києві

На першому етапі камери стежитимуть за швидкістю автівок та фіксуватимуть порушення дозволеного режиму більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу буде становити:

255 гривень – у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше як на 50 км/год;

510 гривень – при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.

Список камер фотовідеофіксації у Києві:

Адреса камер у Києві Дозволена швидкість Вул. Олени Теліги, 39​ 50 км/год Набережне шосе, 4 (навпроти) 80 км/год Дніпровська набережна, перехрестя з Причальною 50 км/год Вулиця Братиславська, 18 50 км/год Чоколівський бульвар, 24 50 км/год Північний міст (в напрямку лівого берегу) 50 км/год Північний міст (в напрямку правого берегу) 50 км/год Броварський проспект. (м. Лівобережна) 50 км/год Броварський проспект/ вул. Будівельників 50 км/год Південний міст (в напрямку лівого берегу) 50 км/год Південний міст ( в напрямку правого берегу) 50 км/год Проспект Героїв Сталінграда, 25 50 км/год Проспект Володимира Маяковського, 56 50 км/год Проспект Володимира Маяковського, 65 50 км/год Дружби народів бульвар, 27 50 км/год Дружби народів бульвар, 36 50 км/год Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ 80 км/год Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів 80 км/год Харківська площа / проспект Миколи Бажана 80 км/год Харківська площа / проспект Миколи Бажана 80 км/год

Ще 25 камер встановлені на дорогах державного значення:

Інтерактивна карта розміщення камер:

Відповідно до вимог Правил дорожнього руху, у населених пунктах дозволена швидкість руху не більше 50 км/год, але в деяких місцях вона може бути збільшена:

за межами населених пунктів – не більше 90 км/год

на автомобільних дорогах з розділювальною смугою – не більше 110 км/год

на автомагістралях – не більше 130 км/год

У Києві рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше ніж 50 км/год.

Порушенням швидкісного режиму буде вважатись – 50+20+3 км/год =73 км/год (де 3 км/год – це спеціально закладена похибка в роботі приладу).

При цьому за рішенням місцевої влади столиці з 1 квітня до 1 листопада на відповідних автодорогах Києва (наприклад, по Проспекту Бажана в сторону міста Бориспіль) дозволено рухатись по окремих смугах зі швидкістю 80 км/год, тому перевищенням швидкості буде 80+20+3 км/год = 103 км/год.

Як і де оплатити штрафи за порушення

Оплатити штраф за порушення ПДР можна за посиланням по QR-коду, який зазначений на лицьовому боці постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Водії можуть скористатися платіжними інструментами в електронному кабінеті водія або в застосунку "Дія", а також платіжними системами та сервісами, у тому числі послугами банків України.

Штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год становить 255 грн, а у разі перевищення більш як на 50 км/год – 510 грн.

У разі сплати штрафу протягом 10 днів з дня набрання законної сили постанови, сплата буде становити 50% від загальної суми, тобто 122,5 грн. Загалом на оплату штрафу водій має 30 днів.

Реквізити оплати штрафів, зафіксованих в автоматичному режимі:

Отримувач коштів: ГУК у м. Києві /м. Київ/21081800 Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783 Банк отримувача: Казначейство України (електронне адміністрування податків) Рахунок отримувача: UA088999980333209397000026001

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