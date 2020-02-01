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Схожа на Біллі Айліш: Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж
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Українська співачка Надя Дорофєєва уже повернулася додому з райського відпочинку і зважилася на зміни в зовнішності. Красуня перефарбувала волосся. Оцініть новий імідж артистки.
Так, учасниця гурту Время и Стекло перефарбувала волосся у темніший колір. Результатом експерименту зірка поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. На фото красуня позує в чорній толстовці, на тлі якої чітко проглядаються висвітлені кінчики волосся.
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"Нова я", – лаконічно прокоментувала знімок Надя Дорофєєва.
Користувачі мережі зійшлися на думці, що Надя в новому образі нагадує їм нову юну світову зірку – співачку Біллі Айліш, яка в цьому році стала тріумфатором Греммі.
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