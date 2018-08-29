Шоу ОЛЯ 2 випуск онлайн – дивіться нову програму Фреймут

29 серпня вийшов 2 випуск шоу "ОЛЯ", ведучою якого є скандальна Ольга Фреймут. Цього разу гостями проекту стали зірки української сцени Ірина Білик та MELOVIN. Дивіться онлайн відео програми!

ОЛЯ – нове розважальне ток-шоу на Новому каналі. Це перша в світі адаптація популярної американської формати Show Ellen Degeneres. У рамках проекту ведуча Ольга Фреймут спілкується як з українськими зірками, так і зі своїми хейтерами.

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У 2 випуску Ольга Фреймут запросила до студії Ірину Білик та зіграла з нею в "одеську гру", в якій потрібно було відповідати запитанням на запитання. Під час гри зірки обговорювали квартиру співачки, але раптом мова зайшла про чоловіка Олі. Також глядачам показали, як Білик та Фреймут вирушили на шопінг в будівельний супермаркет, аби купити матеріали для ремонту. Однак там народну артистку України щось сильно налякало...

2 випуск шоу ОЛЯ з Іриною Білик від 29.08.2018 - дивитися відео онлайн:

Фреймут також познайомила глядачів із Олександром з Бердичева. Він після того, як вийшов з в'язниці, знайшов в маршрутці 38 тисяч доларів. І повернув їх господині!

Як герой шоу ОЛЯ знайшов 38 тисяч доларів:

У рубриці "Haters, I love you" Фреймут відвідала дівчину, яка назвала її ... старим диваном.

Ще одним зірковим гостем шоу став MELOVIN, який разом з фанаткою зіграв небезпечну гру в студії

2 випуск шоу ОЛЯ з MELOVIN від 29.08.2018 - дивитися відео онлайн:

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