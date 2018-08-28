Шоу ОЛЯ – дивіться 1 випуск скандального проекту Фреймут

28 серпня відбулася прем'єра нового шоу "ОЛЯ", ведучою якого є скандальна Ольга Фреймут. Першими гостями проекту стали шоумен Сергій Притула та відома балерина Катерина Кухар. Дивіться онлайн відео 1 випуску!

ОЛЯ – нове розважальне ток-шоу, яке запустив Новий канал. Це перша в світі легальна адаптація американського формату Show Ellen Degeneres, багаторазового номінанта і переможця премії Emmy.

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У рамках проекту ведуча Оля Фреймут спілкується із зірковими гостями, і першими до неї завітали її колега, шоумен Сергій Притула і суддя Танців з зірками атерина Кухар. Під час випуску Оля влаштувала для зірок розіграші-страшилки, а також провела відверті та водночас кумедні інтерв'ю з ними.

Ще однією рубрикою нового шоу є "Haters, I love you!". Фреймут приходить до свого хейтера, знайомиться з ним і пробачає йому образливий коментар.

1 випуск шоу ОЛЯ з Сергієм Притулою від 28.08.2018 - дивитися відео онлайн:

1 випуск шоу ОЛЯ з Катериною Кухар від 28.08.2018 - дивитися відео онлайн:

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