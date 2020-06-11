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Шон Коннері продає розкішний особняк за 30 мільйонів євро

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Шон Коннері - фото 1
Шон Коннері / dailymail

Будинок Шона Коннері на Французькій Рив'єрі, в якому актор провів багато років, з'явився на ринку за € 30 мільйонів. Шестиповерхова вілла Belle Epoque, побудована в 1928 році, розташована у вишуканому оточенні з видом на Ніццу і Середземне море.

Коннері придбав будинок, відомий як La Roc Fleuri, після вступу в 1975 році в шлюб з художницею Мішелін Рокбрюн. Молодята прожили там близько дюжини років, і сусіди як і раніше називають будівлю будинком Шона Коннері.

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Нинішні власники розширили вихідну територію до 0,5 гектара, купивши два суміжних об'єкти, створили два гостьових будинки і встановили круглий відкритий басейн. Будівля виконана в стилі ретро, ​​з фасадом в стилі Людовика XVI. Декор включає елементи ар-деко, з використанням природних матеріалів регіону.

Оригінальна вілла площею 1000 кв.м містить п'ять спалень, критий басейн, тренажерний зал і спа-центр, повністю обладнану кухню і терасу на даху. Головна спальня з двома ваннами займає весь верхній поверх особняка.

Шон Коннері продає розкішний особняк за 30 мільйонів євро - фото 409482

Шон Коннері продає розкішний особняк за 30 мільйонів євро - фото 409483

Шон Коннері продає розкішний особняк за 30 мільйонів євро - фото 409484

Шон Коннері продає розкішний особняк за 30 мільйонів євро - фото 409485

Шон Коннері продає розкішний особняк за 30 мільйонів євро - фото 409486

Шон Коннері продає розкішний особняк за 30 мільйонів євро - фото 409487

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Джерело: dailymail
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