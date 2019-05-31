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Шоколадні мафіни: найсмачніший рецепт
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Ці мафіни їдять діти та дорослі не залежно від їх звичного способу харчування. Ви будете готувати їх багато разів. Зберігайте цей рецепт!
Готувати кекси за цим рецептом можна з різними видами борошна і кожен раз буде смачно. Це безпрограшний рецепт мафінів, які можна їсти не тільки вдома, але і принести на свято або в гості. Печіть із задоволенням!
І ще: Домашні кокосові цукерки: лише 4 інгредієнти
Це тісто добре піднімається і добре зберігає форму. І при цьому через наявність бананів, мафіни дуже ніжні та вологі. Вони – ідеальні!
Зауважте, що в рецепті використовується стакан розміром у 250 мл.
Інгредієнти:
- 2 ст. борошна
- 1/4 ст. какао-порошку
- 2 ч.л. розпушувача
- 1/2 ч.л. соди
- 1/2 ст. (100 гр) рубленого шоколаду 70%
- 1/4 ст. нерафінованого цукру (можна менше)
- 3/4 ст. яблучного пюре
- 3/4-1 ст. молока чи води
- 1/3 ст. кокосового масла
- 1 банан (нарізати на кубики)
Рецепт:
- Змішати сухі інгредієнти у великій мисці.
- Всі інші інгредієнти змішати й додати нарізані банани.
- Вилити рідку суміш в суху і перемішати.
- Тісто розкласти по формах і випікати в розігрітій духовці до 160 градусів (з обдувом) 20-30 хвилин.
Борошно на вибір:
- 1 + 1/3 склянки цілозернового борошна з полби + 2/3 склянки рисового. Тісто на цьому борошні не можна довго вимішувати!
- 1 + 1/3 склянки рисового + 2/3 склянки борошна зі зеленої гречки (це борошно хоче більше рідини – близько 1/4 склянки)
- 1 + 2/3 склянки рисового борошна + 2 склянки кукурудзяної муки + 2 склянки крохмалю (в загальному повинно вийти 2 склянки борошняної суміші). Можливо це борошно зажадає більше рідини. Так мафіни виходять дуже розсипчастими та дуже ніжними.
До теми: Не манка і не вівсянка: рецепт смачної каші
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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