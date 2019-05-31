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Шоколадні мафіни: найсмачніший рецепт

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простий рецепт шоколадних кексів - фото 1
простий рецепт шоколадних кексів

Ці мафіни їдять діти та дорослі не залежно від їх звичного способу харчування. Ви будете готувати їх багато разів. Зберігайте цей рецепт!

Готувати кекси за цим рецептом можна з різними видами борошна і кожен раз буде смачно. Це безпрограшний рецепт мафінів, які можна їсти не тільки вдома, але і принести на свято або в гості. Печіть із задоволенням!

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Це тісто добре піднімається і добре зберігає форму. І при цьому через наявність бананів, мафіни дуже ніжні та вологі. Вони – ідеальні!

Зауважте, що в рецепті використовується стакан розміром у 250 мл.

Інгредієнти:
  • 2 ст. борошна
  • 1/4 ст. какао-порошку
  • 2 ч.л. розпушувача
  • 1/2 ч.л. соди
  • 1/2 ст. (100 гр) рубленого шоколаду 70%
  • 1/4 ст. нерафінованого цукру (можна менше)
  • 3/4 ст. яблучного пюре
  • 3/4-1 ст. молока чи води
  • 1/3 ст. кокосового масла
  • 1 банан (нарізати на кубики)
Рецепт:
  • Змішати сухі інгредієнти у великій мисці.
  • Всі інші інгредієнти змішати й додати нарізані банани.
  • Вилити рідку суміш в суху і перемішати.
  • Тісто розкласти по формах і випікати в розігрітій духовці до 160 градусів (з обдувом) 20-30 хвилин.
Шоколадні мафіни: найсмачніший рецепт - фото 330389
Борошно на вибір:
  • 1 + 1/3 склянки цілозернового борошна з полби + 2/3 склянки рисового. Тісто на цьому борошні не можна довго вимішувати!
  • 1 + 1/3 склянки рисового + 2/3 склянки борошна зі зеленої гречки (це борошно хоче більше рідини – близько 1/4 склянки)
  • 1 + 2/3 склянки рисового борошна + 2 склянки кукурудзяної муки + 2 склянки крохмалю (в загальному повинно вийти 2 склянки борошняної суміші). Можливо це борошно зажадає більше рідини. Так мафіни виходять дуже розсипчастими та дуже ніжними.

До теми: Не манка і не вівсянка: рецепт смачної каші

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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