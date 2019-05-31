Шоколадні мафіни: найсмачніший рецепт

Ці мафіни їдять діти та дорослі не залежно від їх звичного способу харчування. Ви будете готувати їх багато разів. Зберігайте цей рецепт!

Готувати кекси за цим рецептом можна з різними видами борошна і кожен раз буде смачно. Це безпрограшний рецепт мафінів, які можна їсти не тільки вдома, але і принести на свято або в гості. Печіть із задоволенням!

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Це тісто добре піднімається і добре зберігає форму. І при цьому через наявність бананів, мафіни дуже ніжні та вологі. Вони – ідеальні!

Зауважте, що в рецепті використовується стакан розміром у 250 мл.

Інгредієнти:

2 ст. борошна

1/4 ст. какао-порошку

2 ч.л. розпушувача

1/2 ч.л. соди

1/2 ст. (100 гр) рубленого шоколаду 70%

1/4 ст. нерафінованого цукру (можна менше)

3/4 ст. яблучного пюре

3/4-1 ст. молока чи води

1/3 ст. кокосового масла

1 банан (нарізати на кубики)

Рецепт:

Змішати сухі інгредієнти у великій мисці.

Всі інші інгредієнти змішати й додати нарізані банани.

Вилити рідку суміш в суху і перемішати.

Тісто розкласти по формах і випікати в розігрітій духовці до 160 градусів (з обдувом) 20-30 хвилин.

Борошно на вибір:

1 + 1/3 склянки цілозернового борошна з полби + 2/3 склянки рисового. Тісто на цьому борошні не можна довго вимішувати!

1 + 1/3 склянки рисового + 2/3 склянки борошна зі зеленої гречки (це борошно хоче більше рідини – близько 1/4 склянки)

1 + 2/3 склянки рисового борошна + 2 склянки кукурудзяної муки + 2 склянки крохмалю (в загальному повинно вийти 2 склянки борошняної суміші). Можливо це борошно зажадає більше рідини. Так мафіни виходять дуже розсипчастими та дуже ніжними.

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