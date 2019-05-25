Не манка і не вівсянка: рецепт смачної каші

Є таке прислів'я: "каша – мати наша". Але не можна сказати, що всі каші однаково корисні. Саме живі каші, термічно необроблені, несуть користь нашому організму. Зберігайте цей рецепт!

Готуйте та насолоджуйтеся цією суперкашею. Приготування займе у вас 5 хвилин. А найкраще смакує вона зранку! Можете приготувати вже сьогодні собі такий корисний сніданок.

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Інгредієнти:

Смородина – півсклянки

Банан – 2 шт

Кунжут – склянка

Приготування:

Кунжут замочуємо на ніч.

Вранці промиваємо і занурюємо всі інгредієнти в блендер.

Перемелює до однорідної маси.

Прикрасити за смаком!

Ця каша не тільки наситить вас, але і збагатить кальцієм, який добре засвоюється й такий важливий для здоров'я наших кісток, зубів, волосся тощо.

Приємного апетиту і будьте здорові!

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