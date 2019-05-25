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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Не манка і не вівсянка: рецепт смачної каші

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смачна каша - фото 1
смачна каша

Є таке прислів'я: "каша – мати наша". Але не можна сказати, що всі каші однаково корисні. Саме живі каші, термічно необроблені, несуть користь нашому організму. Зберігайте цей рецепт!

Готуйте та насолоджуйтеся цією суперкашею. Приготування займе у вас 5 хвилин. А найкраще смакує вона зранку! Можете приготувати вже сьогодні собі такий корисний сніданок.

І ще: Домашні кокосові цукерки: лише 4 інгредієнти

Інгредієнти:
  • Смородина – півсклянки
  • Банан – 2 шт
  • Кунжут – склянка
Не манка і не вівсянка: рецепт смачної каші - фото 329746
Приготування:
  • Кунжут замочуємо на ніч.
  • Вранці промиваємо і занурюємо всі інгредієнти в блендер.
  • Перемелює до однорідної маси.
  • Прикрасити за смаком!

Ця каша не тільки наситить вас, але і збагатить кальцієм, який добре засвоюється й такий важливий для здоров'я наших кісток, зубів, волосся тощо.

Приємного апетиту і будьте здорові!

До теми: Ось скільки разів на день потрібно їсти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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