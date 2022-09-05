Школа в умовах війни: основні фейки про "тривожний рюкзак" для дітей

До початку нового навчального року для батьків підготували рекомендації щодо того, що має бути у наплічниках школярів. Ось ключові фейки з приводу "тривожного рюкзака".

У Центрі протидії дезінформації продовжують ділитись з українцями важливою та актуальною інформацією. Цього разу фахівці звернули увагу на рекомендації щодо наповнення рюкзаків школярів під час воєнного стану. Навколо цієї теми вже виникли фейки, тож спростовуємо основні з них.

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Фейк: Рюкзак для укриття потрібно збирати лише тим дітям, які навчаються в школі.

Правда: Ні, якщо дитина навчається офлайн, ходить у садок чи на різні гуртки, то їй варто мати з собою "тривожний рюкзак", щоб у випадку спуску в укриття чи евакуації він був поряд.

Фейк: Головне, щоб у дитини в рюкзаку був смартфон. Все інше є в школі.

Правда: Ні, школа не може подбати про індивідуальний набір ліків чи важливі для неї речі. Тому саме батькам варто подбати про те, щоб у наплічнику було все необхідне на випадок екстреної ситуації. Детальний список потрібних речей для тривожного рюкзака дізнавайтесь тут.

Фейк: Школа повинна забезпечити дітей наплічниками зі всім необхідним!

Правда: Ні, за рюкзаки відповідають саме батьки. Тим часом заклади освіти заздалегідь повинні підготувати запаси універсальних аптечок, ковдр, ліхтарів, засобів гігієни, води, їжі тощо.

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