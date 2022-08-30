Яким має бути "тривожний рюкзак" у школу: поради поліції

Під час воєнного стану навчальний рік отримав нові правила. Тому у поліції розповіли, що варто покласти у наплічник школярів, які не навчаються дистанційно.

Зовсім скоро чимало школярів повернуться до навчання: хтось онлайн, хтось – офлайн. І для тих, хто все ж буде ходити на уроки до школи, потрібні особливі рюкзаки на випадок тривоги. Тож у наплічних учнів варто знайти місце не лише для зошитів та книжок, а й для переліку певних предметів, пояснюють у Патрульній поліції.

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Що має бути у рюкзаку школярів під час воєнного стану:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, де вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості), зарядний пристрій та павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (із запасом на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

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Важливо: не варто перевантажувати рюкзаки дітей, тож деякі речі можна залишати на зберігання у школі, якщо це дозволяє адміністрація.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів, – наголошують у поліції.

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