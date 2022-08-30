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Яким має бути "тривожний рюкзак" у школу: поради поліції

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Тривожний наплічник у школярів - фото 1
Тривожний наплічник у школярів / Scott Webb on Unsplash

Під час воєнного стану навчальний рік отримав нові правила. Тому у поліції розповіли, що варто покласти у наплічник школярів, які не навчаються дистанційно.

Зовсім скоро чимало школярів повернуться до навчання: хтось онлайн, хтось – офлайн. І для тих, хто все ж буде ходити на уроки до школи, потрібні особливі рюкзаки на випадок тривоги. Тож у наплічних учнів варто знайти місце не лише для зошитів та книжок, а й для переліку певних предметів, пояснюють у Патрульній поліції.

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Що має бути у рюкзаку школярів під час воєнного стану:

  • пляшка чистої води;
  • поживні батончики, снеки;
  • нотатка від батьків, де вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
  • телефон (за можливості), зарядний пристрій та павербанк;
  • індивідуальний набір необхідних ліків (із запасом на кілька днів);
  • комплект змінної білизни та одягу;
  • улюблена іграшка або річ.
amara Bellis on Unsplash - фото 512289
amara Bellis on Unsplash

Важливо: не варто перевантажувати рюкзаки дітей, тож деякі речі можна залишати на зберігання у школі, якщо це дозволяє адміністрація.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати і забезпечити заклад освіти. Тож поспілкуйтесь з представником закладу і уточніть наявність необхідних предметів, – наголошують у поліції.

Яким має бути 'тривожний рюкзак' у школу: поради поліції - фото 512290

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