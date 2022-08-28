Не замість підвалу: поширені фейки про укриття у новобудовах

В Україні погодили новий закон, відповідно до якого забудовники зобов'язані проєктувати та створювати у кожній новій будівлі бомбосховище. З цього приводу в мережі вже з'явилось чимало фейків.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО звернули увагу на те, що новий закон про укриття у новобудовах стало причиною для появи неправдивих тверджень. Тому фахівці розвінчали три найпопулярніші фейки.

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Фейк: Тепер у кожній новобудові замість підвалу буде бомбосховище!

Правда: Ні, укриття не мають займати місце, відведене під підвали. Зеленський погодив Закон №2486-IX від 29.07.2022р., відповідно до якого забудовники зобов’язані проєктувати та споруджувати укриття у новобудовах, тобто наявність окремо підвалів ніхто не скасовує.

Фейк: Вже готова новобудова здаватиметься роками, поки не виділять землю під бомбосховище.

Правда: Новий закон також полегшив процедуру передачі земельних ділянок для об'єктів цивільного захисту. Також він визначає, яким чином потрібно підтримувати укриття у належному стані.

Фейк: Будують 15 поверхів – інваліди та пенсіонери ніколи не встигнуть дістатися до укриття.

Правда: Скільки б поверхів у споруді не буде, але для кожної передбачена обов'язкова наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян. Це стосується будівель, де мешкають постійно понад 50 осіб та де тимчасово можуть перебувати понад 100 осіб. Тому багатоповерхівки також потрапляють під закон і матимуть ліфти для того, щоб кожен міг швидко та безпечно перейти в укриття.

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