Цю недорогу рибу варто додати до осіннього раціону

Восени раціон має бути різноманітним, смачним та корисним. Наприклад, риба та рибопродукти дуже корисні для людського організму.

Риба – джерело ненасичених жирних омега-3 кислот, вітамінів А, D, а також кальцію, магнію, фосфору. Про це пише liveposts.

І ще: Як правильно пити вино: лайфхак від сомельє

Оселедець, скумбрія та сардини. Це бюджетні та корисні види риб, які збагатять організм вітамінами та принесуть користь здоров'ю. Їх вживання стимулює в організмі вироблення серотоніну, який ще називають "гормоном радості". Наявність цієї риби в раціоні допоможе покращити настрій, що особливо важливо у період осінніх негод та депресії.

Скумбрія, наприклад, дуже корисна риба, оскільки в м'ясі є достатня кількість корисних речовин. Щоб максимально їх зберегти, рекомендують зі скумбрії варити юшку. Це сприятиме зміцненню імунітету людини, що вплине на стійкість до різноманітних хвороб.

Консервована сардина – один із найпопулярніших продуктів у супермаркеті. Завдяки такому способу обробки термін її придатності обчислюється місяцями та роками, причому всі корисні властивості нікуди не зникають. Однак із вживанням консерви слід бути обережним. Її не можна їсти щодня.

Цю недорогу рибу варто додати до осіннього раціону

Читайте також: Надто ідеальний холодильник здивував мережу: фото