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Цю недорогу рибу варто додати до осіннього раціону
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Восени раціон має бути різноманітним, смачним та корисним. Наприклад, риба та рибопродукти дуже корисні для людського організму.
Риба – джерело ненасичених жирних омега-3 кислот, вітамінів А, D, а також кальцію, магнію, фосфору. Про це пише liveposts.
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Оселедець, скумбрія та сардини. Це бюджетні та корисні види риб, які збагатять організм вітамінами та принесуть користь здоров'ю. Їх вживання стимулює в організмі вироблення серотоніну, який ще називають "гормоном радості". Наявність цієї риби в раціоні допоможе покращити настрій, що особливо важливо у період осінніх негод та депресії.
Скумбрія, наприклад, дуже корисна риба, оскільки в м'ясі є достатня кількість корисних речовин. Щоб максимально їх зберегти, рекомендують зі скумбрії варити юшку. Це сприятиме зміцненню імунітету людини, що вплине на стійкість до різноманітних хвороб.
Консервована сардина – один із найпопулярніших продуктів у супермаркеті. Завдяки такому способу обробки термін її придатності обчислюється місяцями та роками, причому всі корисні властивості нікуди не зникають. Однак із вживанням консерви слід бути обережним. Її не можна їсти щодня.
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