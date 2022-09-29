Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Цю недорогу рибу варто додати до осіннього раціону

  • 312
Риба - фото 1
Риба / delfi

Восени раціон має бути різноманітним, смачним та корисним. Наприклад, риба та рибопродукти дуже корисні для людського організму.

Риба – джерело ненасичених жирних омега-3 кислот, вітамінів А, D, а також кальцію, магнію, фосфору. Про це пише liveposts.

І ще: Як правильно пити вино: лайфхак від сомельє

Оселедець, скумбрія та сардини. Це бюджетні та корисні види риб, які збагатять організм вітамінами та принесуть користь здоров'ю. Їх вживання стимулює в організмі вироблення серотоніну, який ще називають "гормоном радості". Наявність цієї риби в раціоні допоможе покращити настрій, що особливо важливо у період осінніх негод та депресії.

Скумбрія, наприклад, дуже корисна риба, оскільки в м'ясі є достатня кількість корисних речовин. Щоб максимально їх зберегти, рекомендують зі скумбрії варити юшку. Це сприятиме зміцненню імунітету людини, що вплине на стійкість до різноманітних хвороб.

Консервована сардина – один із найпопулярніших продуктів у супермаркеті. Завдяки такому способу обробки термін її придатності обчислюється місяцями та роками, причому всі корисні властивості нікуди не зникають. Однак із вживанням консерви слід бути обережним. Її не можна їсти щодня.

Цю недорогу рибу варто додати до осіннього раціону- фото 485321
Цю недорогу рибу варто додати до осіннього раціону

Читайте також: Надто ідеальний холодильник здивував мережу: фото

пропозиції партнерів
Новини