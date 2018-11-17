Шевченко позмагався з молодим гравцем збірної: кумедне відео

Тренер збірної України Андрій Шевченко та захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко змагалися в умінні тримати м'яч у повітрі.

Напередодні матчу Ліги Націй Словаччина – Україна гравці нашої збірної провели тренування в Трнаві.

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Під час заняття захисник збірної України Микола Матвієнко наважився зіграти з головним тренером національної команди Андрієм Шевченком в гру "Втримай м'яч у повітрі у два дотики". Своєрідний матч виграв наставник збірної у більш молодого суперника з гідним рахунком 10:9!

Нагадаємо, матч Словаччина – Україна відбувся вчора, 16 листопада. Словакам потрібна була тільки перемога. Натомість "синьо-жовті" вже забезпечили собі перше місце в групі та путівку у вищий дивізіон турніру. Дивіться відео голів і огляд матчу Ліги націй.

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