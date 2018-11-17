Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Лідер Динамо стане капітаном своєї збірної

  • 45
Вербіч прокоментував своє призначення капітаном збірної - фото 1
Вербіч прокоментував своє призначення капітаном збірної / dynamomania

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч стане новим капітаном збірної Словенії.

Словенець вже прокоментував цю значущу для себе подію. Лідер "Динамо" Беньямін Вербіч в інтерв'ю прокоментував своє призначення.

І ще: Словаччина – Україна: дивитися відео голів і огляд матчу Ліги націй

"Головний тренер залишив право вибору за нами. Ми сиділи за вечерею і поговорили. Я один з тих гравців, хто провів більшість матчів, і команда вирішила обрати мене капітаном..."

"Для мене велика честь – бути капітаном збірної Словенії. Безумовно, це є додатковим обов'язком, особливо зараз, коли наша команда перебуває в кризі. Я взяв цю відповідальність і сподіваюся, що все піде за планом", – сказав Беньямін Вербіч.

Читайте також: Воротар збірної Англії забив гол у стилі Лобановського

Джерело: football.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5880
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт