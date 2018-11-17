Лідер Динамо стане капітаном своєї збірної

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч стане новим капітаном збірної Словенії.

Словенець вже прокоментував цю значущу для себе подію. Лідер "Динамо" Беньямін Вербіч в інтерв'ю прокоментував своє призначення.

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"Головний тренер залишив право вибору за нами. Ми сиділи за вечерею і поговорили. Я один з тих гравців, хто провів більшість матчів, і команда вирішила обрати мене капітаном..."

"Для мене велика честь – бути капітаном збірної Словенії. Безумовно, це є додатковим обов'язком, особливо зараз, коли наша команда перебуває в кризі. Я взяв цю відповідальність і сподіваюся, що все піде за планом", – сказав Беньямін Вербіч.

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