Словаччина – Україна: дивитися відео голів і огляд матчу Ліги націй

Матч Словаччина – Україна відбувся у рамках турніру Ліга націй УЄФА 2018. Дізнайтеся рахунок поєдинку, а також дивіться відео голів та огляд матчу!

Матч Словаччина – Україна розпочався із натиску господарів поля. Це й не дивно, адже словакам потрібна була тільки перемога. Натомість "синьо-жовті" вже забезпечили собі перше місце в групі та путівку у вищий дивізіон турніру.

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Рахунок у поєдинку відкрили футболісти словацької збірної. Уже на перших хвилинах гол забив Альберт Руснак після розігрування штрафного.

Відео голу Альберта Руснака на 6-ій хвилині:

Словаччина подвоїла свою перевагу в середині тайму. Юрай Куцка потужним ударом загнав м'яч, який так і не вдалося спіймати Денису Бойку.

Відео голу Юрая Буцки на 26-ій хвилині:

Нашій збірній так і не вдалося зрівняти рахунок у першому таймі, однак на старті другої половину матчу Євгенові Коноплянці вдалося забити перший гол у ворота суперника!

Відео голу Євгена Коноплянки на 47-ій хвилині:

Однак вже за лічені хвилини під час напруженої боротьби словаки відповіли результативним ударом. Третій м'яч у ворота Бойка забив Адам Зреляк.

Відео голу Адама Зреляка на 52-ій хвилині:

Розгромний четвертий гол українській команді забив Роберт Мак.

Відео голу Роберта Мака на 61-ій хвилині:

Матч Словаччина – Україна закінчився з рахунком 4:1 на користь господарів.

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