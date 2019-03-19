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Шевченко поставив крапку в скандалі з Ракицьким

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Шевченко не спілкувався із Ярсолавом Ракицьким - фото 1
Шевченко не спілкувався із Ярсолавом Ракицьким / Provse

Тренера збірної України Андрія Шевченка запитали на прес-конференції про невиклик Ярсолава Ракицького у збірну. Шева відповів коротко і ясно.

Під час прес-конференції головного тренера збірної України Андрія Шевченка, наставника "жовто-синіх" запитали, з якої причини в національну команду не був викликаний захисник Ярослав Ракицький.

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Нагадаємо, Ракицький перейшов з Шахтаря у російський Зеніт. Коуча запитали, чи було це рішення політичним.

Ракицького не викликали у збірну - фото 315499
Ракицького не викликали у збірну

"Я не спілкувався з Ярославом до його відходу і після теж не розмовляв. Я як головний тренер приймаю рішення, яке краще для команди. Для мене це питання вичерпано. Більше такі питання не задавайте", – сказав Андрій Миколайович.

Шевченко поставив крапку в скандалі з Ракицьким - фото 315496

А ще днями тренер збірної України Андрій Шевченко потішив фанів Мілана виконанням їх улюбленої пісні. Як це зворушливо!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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