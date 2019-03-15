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Шева заспівав пісню про себе і ледь не розплакався

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Шевченко захищав кольори Мілана з 1999-го по 2006-й роки - фото 1
Шевченко захищав кольори Мілана з 1999-го по 2006-й роки / YÜKLE.MOBİ

Тренер збірної України Андрій Шевченко потішив фанів Мілана виконанням їх улюбленої пісні. Як це зворушливо!

42-річний екс-нападник італійського Мілана Андрій Шевченко, який зараз займає посаду головного тренера збірної України з футболу, заспівав пісню фанатів "россонері" про самого себе.

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Композиція, яку виконав Шева на каналі DAZN Italia, була популярною серед фанатів Мілана у 2000-х роках. "Він – не бразилець, але скільки голів він забиває! Забудьте про "Феномен", – заспівав Шевченко. Під "Феноменом" мається на увазі інший легендарний футболіст, зубастик Роналдо.

Шевченко захищав кольори Мілана з 1999-го по 2006-й роки і з 2008-го по 2009-й роки. Всього за "россонері" українець зіграв 322 матчі, в яких забив 175 м'ячів і віддав 27 асистів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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