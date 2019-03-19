Гарячі дружини українських футболістів запалили на Мальдівах

Жінки футболістів Максима Коваля та Сергія Рибалки полюбляють відпочивати у теплих краях. Цього разу дівчата побували на Мальдівах.

Поки українські футболісти Максим Коваль і Сергій Рибалка захищають честь своїх клубів у Саудівській Аравії та Туреччині, їх дружини насолоджуються відпочинком

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Дівчата побували на Мальдівах, де добре відпочили. Вони діляться яскравими митями життя зі своїми підписниками в Instagram. Обидвом дівчинам подобається відпочивати на морі з донечками.

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