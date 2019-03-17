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Чеські футболісти "збожеволіли", дізнавшись свого суперника у Лізі Європи

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Суперником празької Славії у чвертьфіналі ЛЄ став лондонський Челсі - фото 1
Суперником празької Славії у чвертьфіналі ЛЄ став лондонський Челсі / sport.es

За підсумками жеребкування суперником празької Славії у чвертьфіналі Ліги Європи став лондонський Челсі. Як на це відреагували футболісти Славії – дивіться нижче.

Гравці чеської команди дуже зраділи такому жеребу. Як виявилося, футболісти Славії не боялися гранда і дуже хотіли з ним зустрітися в наступному раунді ЛЄ.

І ще: Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу

У мережі з'явилося смішне відео, на якому футболісти чеського клубу святкують той факт, що їм доведеться грати з "аристократами". Попереджаємо: у навушниках на повну гучність краще не дивитися ;)

Нагадаємо, у чвертьфіналі зустрінуться такі пари:

  • Арсенал – Наполі
  • Вільярреал – Валенсія
  • Бенфіка – Айнтрахт Франкфурт
  • Славія Прага – Челсі

Матчі відбудуться 11 та 18 квітня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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