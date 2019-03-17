Чеські футболісти "збожеволіли", дізнавшись свого суперника у Лізі Європи

За підсумками жеребкування суперником празької Славії у чвертьфіналі Ліги Європи став лондонський Челсі. Як на це відреагували футболісти Славії – дивіться нижче.

Гравці чеської команди дуже зраділи такому жеребу. Як виявилося, футболісти Славії не боялися гранда і дуже хотіли з ним зустрітися в наступному раунді ЛЄ.

І ще: Ліга Чемпіонів: жеребкування визначило пари в 1/4 та 1/2 фіналу

У мережі з'явилося смішне відео, на якому футболісти чеського клубу святкують той факт, що їм доведеться грати з "аристократами". Попереджаємо: у навушниках на повну гучність краще не дивитися ;)

Kdyz si kluci plni sny :-) pic.twitter.com/1rP1h6MCBp — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 15 березня 2019 р.

Нагадаємо, у чвертьфіналі зустрінуться такі пари:

Арсенал – Наполі

Вільярреал – Валенсія

Бенфіка – Айнтрахт Франкфурт

Славія Прага – Челсі

Матчі відбудуться 11 та 18 квітня.

Читайте також: Шева заспівав пісню про себе і ледь не розплакався