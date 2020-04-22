Одна з трійнят Фібі з ДРУЗІВ розповіла, як знімалась з братами у серіалі

Мабуть, не існує у світі людини, котра б не бачила серіалу "ДРУЗІ". Минають роки після зйомок, а ми дізнаємось усе нові й нові подробиці та цікаві деталі про те, що відбувалося на майданчику. От, до прикладу, одна з трійнят Фібі розповіла про зйомки з братами.

Олександрія Цімох, актриса, котра зіграла в "ДРУЗЯХ" одну з трійнят, яких Фібі в ролі сурогатної матері народила для свого молодшого брата Френка у 5-му сезоні серіалу, опублікувала на TikTok відео, де розкрила секрети зйомки тих епізодів. Ролик помітили журналісти The Sun.

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Хоча за сюжетом Фібі народила двох дівчаток і одного хлопчика, Олександрія розповіла, що насправді у серіалі знімалося четверо малюків: вона і троє її братів – Пол, Джастін і Коул. При цьому один з хлопчиків змушений був постійно грати дівчинку. За словами актриси, через це з нього досі кепкує вся сім'я.

Відео вже переглянуло понад 2,7 мільйона осіб, хоча це тільки перший пост Олександрії на платформі. Користувачі мережі пишуть в коментарях, що дівчина схожа на свою "серіальну маму" – Лізу Кудроу, котра виконала роль Фібі.

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