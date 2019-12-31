Шерон Стоун забанили на сайті для знайомств

Усі знають, що зіркам надзвичайно складно будувати нові стосунки. Тим паче, якщо для цього потрібно використовувати сервіси для знайомств. Шерон Стоун, до прикладу, взагалі стикнулася з тим, що на одному з сайтів її просто забанили. Причина вас розвеселить!

Актрису Шерон Стоун заблокували на сайті для знайомств Bumble. Виявляється, дейтинг-сервіс отримав кілька скарг на те, що її профіль – фейковий. Про це розповіла сама актриса у твіттері, запостивши скріншот.

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Представники Bumble уже відреагували на інцидент і відновили сторінку Шерон Стоун, щоб вона теж могла знайти своє кохання у мережі.

Нагадаємо, 13 січня виходить "Новий Папа" з Джудом Лоу і Джоном Малковичем, і актриса виконає в серіалі одну з ролей.

Раніше розкішна Шерон Стоун повторила знамениту сцену з фільму "Основний інстинкт". Це вона зробила під час вручення премії журналу GQ. Коли вона відтворила момент, який, за її словами, змінив усе її життя, актриса вимовила надихаючу промову. Зал вибухнув оваціями.

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