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8 березня Серіал Школа

Шерлок Холмс 3: коли вийде новий фільм з Робертом Дауні-молодшим

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Дата виходу Шерлок Холмс 3 - фото 1
Дата виходу Шерлок Холмс 3 / Digital Spy

Прем'єра нового фільму Шерлок Холмс 3 знову відсунулась вперед. Цього разу фанатам пригод детектива у виконанні Роберта Дауні-молодшого доведеться чекати ще рік.

Студія Warner Bros відклала вихід стрічки "Шерлок Холмс 3" ще на рік. Попередньою датою релізу було 25 грудня 2020 року, однак тепер побачити більше пригод Роберта Дауні-молодошого та Джуда Лоу у ролях відомих колег можна буде аж з 22 грудня 2021 року.

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У студії ніяк не коментують таку зміну розкладу, однак відомо, що стрічка досі без режисера. Відзначимо, що перші дві частини знімав неймовірний Гай Річі, який чомусь не поспішає займатись продовженням. До слова, прем'єра третього фільму відбудеться аж через 10 років після виходу другої частини (2011) та 12 років після першої (2009).

А поки згадаймо найкращі моменти з "Шерлока Холмса:

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Джерело: deadline
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