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війна

SHERIFF обіцяє 1000 доларів кожному, хто знешкодить танк на Київщині

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Українці можуть отримати гроші за знищену ворожу техніку - фото 1
Українці можуть отримати гроші за знищену ворожу техніку

Пам'ятаєте, 8 років тому обіцяли гроші за сепаратистів. Роки минули і тепер можна непогано заробити за знешкодження ворожої техніки.

Так, холдинг охорони об'єктів SHERIFF пропонує 1000 доларів кожному, хто знешкодить ворожий танк. Трохи менше можна заробити за інші техніку окупанта.

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У SHERIFF розповідають, що виплатять 1000 доларів кожному, хто:

  • підіб'є,
  • знешкодить,
  • спалить

танк агресора у Києві або Київській області.

Якщо ж це буде інша ворожа техніка, то за неї холдинг готовий викласти 500 доларів.

SHERIFF обіцяє 1000 доларів кожному, хто знешкодить танк на Київщині - фото 499126

Обов'язкові умови: потрібно надати реальний доказ у вигляді фото або відео з палаючим танком на фоні, місце розташування та час, коли це сталося.

Допоможемо теробороні міста разом. Захищаємо своє, – закликали у компанії.

Ми ж раніше розповідали, як відрізнити українську військову техніку від російської. Ці знання можуть врятувати вам життя та знищити окупанта. Якщо коротко, слід звертати увагу на колір та спеціальні позначки на бортах.

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