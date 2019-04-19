Сексуальна Ірина Шейк поділилася спокусливим знімком з моря

Знаменита супермодель Ірина Шейк відправилася на заслужений відпочинок, звідки і й ділиться з шанувальниками гарячими знімками. Кілька годин тому 33-річна красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок на тлі моря.

Модель насолоджується розкішними видами і теплим сонцем, сидячи в кріслі. Одягнена дівчина в її улюблені шорти-велосипедки, білу просту футболку, картату сорочку і об'ємні чорні кросівки на масивній підошві. Здавалося б, звичайний знімок, зроблений в найкращих традиціях відпускних фото.

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Але в Ірини Шейк звичайний кадр перетворюється в провокаційний і сексуальний, варто їй тільки додати якусь незначну деталь. Наприклад, продемонструвати довгі оголені ноги. Цього разу Шейк закинула їх на парапет, розбурхавши підписників.

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