Шеф-кухар поділився рецептом для спекотного дня: овочевий суп на йогурті

Євген Клопотенко розповів, як приготувати холодний суп з овочами та йогуртом. Ця страва ідеально смакуватиме у спеку. Спробуйте і ви!

Літня спека впливає на раціон і змушує переходити на холодні страви. Приготуйте смачний холодний літній суп з овочами та йогуртом за рецептом Євгена Клопотенка!

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Інгредієнти:

Для супу:

1 л несолодкого йогурту 1% (із цієї кількості 2 ст. л. для заправки)

150-200 г редиски

2 огірки

1 молода середня морква

3-4 середні молоді картоплі

20 г вершкового масла 82,5%

5 гілочок петрушки

5 гілочок кропу

3 пір’їни зеленої цибулі

1 ст. л. гірчиці

¼ перцю чилі

сіль та перець до смаку

1 ст. л ароматної олії

Для запеченої індички:

400-500 г індичого філе

3 лаврових листи

3 зубчики часнику

2 ст. л. йогурту 1%

сіль та перець до смаку

Рецепт холодного супу на йогурті:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Замаринуйте та запечіть філе індички. Візьміть шматок 400-500 г, помийте та зачистьте від плівок, посоліть та поперчіть до смаку. Додайте 2 ст. л. йогурту 1% та перекладіть в рукав для запікання. До нього ще покладіть 3 лаврових листи і 3 очищених зубчики часнику. Якщо хочете, щоб м'ясо мало інтенсивніший смак та аромат, часник вичавіть та намастіть їм філе. Ставте запікатися в духовку на 1 годину за температури 180 градусів. Потім дістаньте м'ясо з рукава, перекладіть на тарілку та дайте повністю охолонути. Картоплю відваріть, а потім обсмажте. Візьміть 3-4 середні бульби, почистьте від шкірки за бажанням та відваріть до готовності в підсоленій воді. Якщо шкірка тоненька, залиште її. Потім злийте воду та перекладіть в пательню з розтопленими 20 г вершкового масла. Добре обсмажте кожну картоплину з усіх боків. Підготуйте овочі та зелень для супу. Візьміть 150-200 г редиски, 2 огірки та середню молоду моркву, помийте та поріжте маленькими однаковими кубиками. Моркву можете не очищати від шкірки, у молодого овочу вона дуже м'яка. Зелень петрушки (5 гілочок) помийте, обірвіть листочки та дрібно порубайте. Те саме зробіть із 5 гілочками кропу та 3 пір’ями зеленої цибулі. Охолоджену запечену індичку поріжте середнім однаковим кубиком. Готуйте заправку для супу. Влийте в миску 2 ст. л. йогурту 1% та додайте до нього 1 ст. л. міцної гірчиці. Перемішайте до однорідної консистенції. За бажанням використовуйте солодку гірчицю та діжонську в зернах. Якщо є бажання, збільште її кількість. Порізані овочі, зелень та філе індички перекладіть в каструлю чи глибоку миску, додайте суміш йогурту та гірчиці, влийте 1 л йогурту 1% та 1 ст. л. ароматної олії. За бажанням дрібно поріжте ¼ перцю чилі та теж додайте. Посоліть та поперчіть до смаку. Перемішайте добре та поставте в холодильник на одну годину охолоджуватися. Розливайте по тарілках та в кожну додавайте по одній відвареній молодій картоплі. Якщо є бажання, ще додайте кубики льоду.

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