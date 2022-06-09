Найгірші звички на кухні, про які варто забути назавжди

У кожного свої правила кулінарії, однак деякі звички можуть не лише погіршувати смак страв, а й завдавати шкоди. Тому перевірте, чи у вас таких нема.

На кухні кожен перетворюється у майстер-шефа зі своїми правилами та звичками, які перейняли від родини чи знайшли в мережі. Але інколи звичні дії не лише не допомагають зробити смаколики ще кращими, а й можуть бути шкідливими. Тому експерти розповіли про популярні звички, від яких краще відмовитися якомога швидше.

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Розморожування продуктів за кімнатної температури

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Варто розуміти, що така температура є сприятливою для поширення бактерій, тому найкраще розморожувати продукти саме у холодильнику. Те ж стосується і маринування смаколиків, тому не залишайте їжу в маринаді просто на кухні, обов'язково перемістіть у холодильник.

Одна дощечка для всіх видів продуктів

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Це можна вважати найпопулярнішим мінусом на кухні майже кожного. Далеко не всі люди розуміють, що навіть після миття на дошці можуть залишатись часточки продуктів, які ви нарізали раніше. Тому найкраще мати окремі дощечки для м'яса, риби, овочів та фруктів, а також хліба.

Надто активне перемішування під час приготування

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Якщо ви вперше щось готуєте або звикли, що потрібно постійно стояти біля плити та стежити, щоб нічого не пригоріло, то є висока ймовірність, що страва приготується не дуже рівномірно або й зовсім стане надто однорідною за рецептурою.

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