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Шедеври архітектури, які з'являться у 2020 році

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Ці споруди заворожують своїми формами - фото 1
Ці споруди заворожують своїми формами

Видання Dezeen назвало 12 архітектурних творів, появи яких людство найбільше чекає у 2020 році. Серед них – музей швейцарського виробника годинників Audemars Piguet, штаб-квартира німецького гіганта видавничого бізнесу Axel Springer і стадіон, який відкриється у Токіо до літніх Олімпійських ігор.

До вашої уваги проєкти споруд, які вражатимуть людське око в новому році!

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Національний стадіон, Токіо, Японія. Архітектор – Кенго Кума

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Художній музей Датун, Китай. Архітектори – Foster + Partners

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Павільйон поезії, Дубай, ОАЕ. Архітектор – Ес Девлін

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Штаб-квартира компанії Bee'ah, Шарджа, ОАЕ. Архітектори – Zaha Hadid Architects

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Музей-ательє Audemars Piguet, Швейцарія. Архітектори – BIG

Шедеври архітектури, які з'являться у 2020 році - фото 377643

452 Парк-авеню, Нью-Йорк, США. Архітектори – Foster + Partners

Шедеври архітектури, які з'являться у 2020 році - фото 377651

Міський комплекс Nanjing Zendai Himalayas Center, Нанкін, Китай. Архітектори – MAD

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Шедеври архітектури, які з'являться у 2020 році - фото 377653

Штаб-квартира компанії Axel Springer, Берлін, Німеччина. Архітектори – OMA

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Tainan Axis, Тайбей, Тайвань. Архітектори – MVRDV

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Штаб-квартира Le Monde Groupe, Париж, Франція. Архітектори – Snohetta

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Житловий комплекс EDEN, Сінгапур. Архітектори – Heatherwick

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Джерело: dezeen
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