Шедеври архітектури, які з'являться у 2020 році

Видання Dezeen назвало 12 архітектурних творів, появи яких людство найбільше чекає у 2020 році. Серед них – музей швейцарського виробника годинників Audemars Piguet, штаб-квартира німецького гіганта видавничого бізнесу Axel Springer і стадіон, який відкриється у Токіо до літніх Олімпійських ігор.

До вашої уваги проєкти споруд, які вражатимуть людське око в новому році!

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Національний стадіон, Токіо, Японія. Архітектор – Кенго Кума

Художній музей Датун, Китай. Архітектори – Foster + Partners

Павільйон поезії, Дубай, ОАЕ. Архітектор – Ес Девлін

Штаб-квартира компанії Bee'ah, Шарджа, ОАЕ. Архітектори – Zaha Hadid Architects

Музей-ательє Audemars Piguet, Швейцарія. Архітектори – BIG

452 Парк-авеню, Нью-Йорк, США. Архітектори – Foster + Partners

Міський комплекс Nanjing Zendai Himalayas Center, Нанкін, Китай. Архітектори – MAD

Штаб-квартира компанії Axel Springer, Берлін, Німеччина. Архітектори – OMA

Tainan Axis, Тайбей, Тайвань. Архітектори – MVRDV

Штаб-квартира Le Monde Groupe, Париж, Франція. Архітектори – Snohetta

Житловий комплекс EDEN, Сінгапур. Архітектори – Heatherwick

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