Щось пішло не так: Xiaomi знову обдурила користувачів

Компанія Xiaomi в прагненні вразити своїх фанатів регулярно завищує показники своїх смартфонів. Цього разу китайці збрехали стосовно продуктивності нового ігрового Black Shark 2 Pro, який, за запевненням виробника, набирає понад 500 тисяч балів в AnTuTu. Насправді – це не так!

Нагадаємо, що Black Shark 2 Pro працює на базі нового продуктивного процесора Snapdragon 855 Plus. Також топову версію смартфона оснастили 12 ГБ оперативної пам'яті, а також надшвидким накопичувачем типу UFS 3.0. Утім, все це не дозволило набрати гаджету ту кількість балів, яку назвав виробник під час презентації.

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У соціальній мережі Weibo з'явилися результати тестування нового Black Shark 2 Pro у бенчмарку AnTuTu, представлені користувачем, який вже зміг особисто випробувати пристрій. Якщо вірити цим даним, то смартфон набирає 456751 бал, що все ще достатньо багато, але істотно нижче, ніж заявляв виробник під час презентації. Різниця становить майже 10%.

Реальні показники продуктивності Black Shark 2 Pro

Через те, що в мережі ще немає результатів тестування ASUS ROG Phone 2 зі схожими характеристиками, Black Shark 2 Pro навіть з 456751 балом наразі є найпотужнішим Android-смартфоном на ринку. Однак, дурити своїх фанатів – не найкраща ідея!

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