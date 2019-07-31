Названо дату анонсу MIUI 11: фанати Xiaomi уже зачекалися

Віддані фанати компанії Xiaomi не лише чекають на вихід нових смартфонів, а й на оновлення фірмової оболонки MIUI 11. Причому, зазначимо, що "одинадцятка" стане інноваційною, зі слів представників компанії, що дозволить отримати ще більше задоволення від використання смартфона.

Тому не дивно, що користувачі мережі час до часу цікавляться тим, коли ж уже нарешті вийде нова MIUI 11. Нагадаємо, що MIUI 10 показали ще 31 травня минулого року, а це означає, що фанати чекають на нову версію ОС уже понад рік.

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У соціальній мережі Weibo іноді з'являються якісь згадки про вихід фірмової оболонки, але жодних деталей не повідомляється. Втім, нещодавно головний менеджер компанії, котрий відповідає за користувацький досвід MIUI пролив трішки світла на появу новинки.

Коротке повідомлення обіцяє випуск "інноваційної ОС" MIUI 11 до зими. Швидше за все оболонка з'явиться вже у четвертому кварталі, але до грудня. Це означає, що найпізніше, коли покажуть MIUI 11 – жовтень.

MIUI 11 покажуть восени 2019 року

Очікується, що MIUI 11 дебютує одночасно з Mi Mix 4. Президент Xiaomi Lin Bin (Лін Бін) уже повідомляв про те, що Mi Mix 4 у серпні чекати не варто. Навряд чи смартфон з'явиться і в вересні, а ось жовтень – найімовірніший місяць дебюту і нового флагмана Xiaomi, і, власне, нової оболонки.

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