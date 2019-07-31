Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Названо дату анонсу MIUI 11: фанати Xiaomi уже зачекалися

  • 15
MIUI 11 буде інноваційною - фото 1
MIUI 11 буде інноваційною

Віддані фанати компанії Xiaomi не лише чекають на вихід нових смартфонів, а й на оновлення фірмової оболонки MIUI 11. Причому, зазначимо, що "одинадцятка" стане інноваційною, зі слів представників компанії, що дозволить отримати ще більше задоволення від використання смартфона.

Тому не дивно, що користувачі мережі час до часу цікавляться тим, коли ж уже нарешті вийде нова MIUI 11. Нагадаємо, що MIUI 10 показали ще 31 травня минулого року, а це означає, що фанати чекають на нову версію ОС уже понад рік.

Це цікаво: У MIUI з'явиться новий спосіб керувати смартфоном

У соціальній мережі Weibo іноді з'являються якісь згадки про вихід фірмової оболонки, але жодних деталей не повідомляється. Втім, нещодавно головний менеджер компанії, котрий відповідає за користувацький досвід MIUI пролив трішки світла на появу новинки.

Коротке повідомлення обіцяє випуск "інноваційної ОС" MIUI 11 до зими. Швидше за все оболонка з'явиться вже у четвертому кварталі, але до грудня. Це означає, що найпізніше, коли покажуть MIUI 11 – жовтень.

MIUI 11 покажуть восени 2019 року - фото 344806
MIUI 11 покажуть восени 2019 року

Очікується, що MIUI 11 дебютує одночасно з Mi Mix 4. Президент Xiaomi Lin Bin (Лін Бін) уже повідомляв про те, що Mi Mix 4 у серпні чекати не варто. Навряд чи смартфон з'явиться і в вересні, а ось жовтень – найімовірніший місяць дебюту і нового флагмана Xiaomi, і, власне, нової оболонки.

Читайте також: Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi

Джерело: mydrivers
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
  • 28 липня, 18:50
  • 1257
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1095
Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
  • Вчора, 17:21
  • 722
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони