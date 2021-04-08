Щось пішло не так: Intel випадково прорекламувала Macbook Pro від Apple

Intel недавно розгорнула рекламну кампанію, в якій висміює продукцію конкурента. Але в черговому "раунді" щось пішло не так. Розповідаючи про переваги Windows-лептопів, вендор випадково прорекламував MacBook від Apple.

Журналісти видання WCCFtech звернули увагу на рекламний плакат, присвячений Intel Core i7-1185G7. Його чипмейкер охарактеризував як "найкращий процесор у світі". При цьому на зображенні замість ноутбука з Windows був показаний новий MacBook.

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Як виявилося, картинку просто завантажили з сайту популярного хостингу Getty Images. Ймовірно, мовиться про помилку менеджера з реклами. На інших знімках, які входять в ту ж добірку, також можна помітити фірмову мишку Apple поруч з лептопом.

Apple досі продає ноутбуки з чіпами Intel, але жодна модель MacBook не працює на базі рекламованого процесора Core i7-1185G7. Надалі вендор планує повністю перейти відмовитися від "синіх" мікросхем у своїй продукції.

А раніше слідом за роликом, що висміює MacBook Pro, компанія Microsoft взялася за критику Pro-версії Apple iPad. Як і минулого разу, гаджет конкурента порівняли з фірмовим планшетом Surface Pro 7, розповівши про його ключові переваги.

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