Intel висміяла Mac на процесорах M1 у новій рекламі: кумедні ролики

Компанія Intel випустила низку рекламних роликів, в яких актор Джастін Лонг із серії популярних відео "I'm a Mac" висміює комп'ютери Apple з чипами M1. Дивіться кумедні відео на Радіо МАКСИМУМ!

Лонг відомий своєю роллю у телевізійній рекламній кампанії Apple 2000-х років "Отримайте свій Mac", де він уособлює собою комп'ютери Apple та розповідає про переваги над ПК, пише MacRumors.

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Тепер актор отримав головну роль у серії роликів під назвою "Justin Gets Real" на каналі Intel на YouTube. Кожне відео починається з представлення "Джастін – просто реальна людина, що проводить реальне порівняння Mac і ПК".

В одному з роликів Лонг просуває гнучкість ноутбуків-трансформерів з Windows, зокрема, Lenovo Yoga 9i. На жаль, MacBook Pro так не може. В іншому відео Лонг спілкується з користувачем ПК, що грає на ноутбуці MSI Gaming Stealth 15M з процесором Intel Core i7, і зазначає, що "ніхто не грає на Mac".

Інші рекламні ролики висміюють Apple за відсутність сенсорних дисплеїв в Mac, неможливість під'єднати більш як один зовнішній монітор до комп'ютерів Mac з M1 і багато іншого, що є для ноутбуків на базі процесорів Intel.

Intel уже проводила аналогічну маркетингову кампанію в лютому, опублікувавши серію твітів, в яких наголосила на недоліках комп'ютерів Mac з M1.

Варто відзначити, що Лонг не вперше бере участь у рекламних кампаніях конкурентів Apple. У 2017 році актор знявся у серії рекламних роликів Huawei, що просувають смартфон Mate 9.

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