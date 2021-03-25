Apple M1 обійшов топовий Intel Core i7 у тесті на продуктивність

Менша кількість ядер і нижча частота не завадили мобільному чипу Apple M1 перевершити десктопний Core i7-11700K. Під час випробувань ARM-процесор продемонстрував значну продуктивність і за результатами одноядерного тесту обігнав Intel Core i7-11700K.

Розрив між платформами за версією бенчмарку PassMark складає всього 8 балів. Утім, варто враховувати, що Apple M1 – представник ARM-сімейства процесорів. Крім того, що одне з ядер чипа використовується як резервне, процесор працює і на скромнішій частоті: 3,2 проти 3,6 ГГц.

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Apple M1 набрав 3 550 балів, а топовий Intel Core i7 – 3 542 бали в одноядерному тесті.

Першу сходинку посідає Core i9-11900K з результатом 3 741 бал. AMD Ryzen 7 5800X зміг відвоювати лише четверту сходинку. Правда, місця з четвертого по восьме також належать "червоним". Замикають десятку лідерів дві модифікації Intel Core i9: 10900K і 10910.

Що стосується Apple M1, то варто нагадати, що при вражаючій однопотоковій продуктивності він не підтримує функцію Hyper-Threading. У зв'язку з цим у випробуваннях, де залучені відразу кілька ядер, дітище Apple програє десктопним конкурентам.

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