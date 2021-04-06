Microsoft потролила Apple iPad Pro у своїй новій рекламі: кумедне відео

Слідом за роликом, що висміює MacBook Pro, компанія Microsoft взялася за критику Pro-версії Apple iPad. Як і минулого разу, гаджет конкурента порівняли з фірмовим планшетом Surface Pro 7, розповівши про його ключові переваги.

На початку відеоряду Microsoft підкреслила, що у Surface Pro 7 є штатна зручна підставка, натомість iPad Pro за замовчуванням доведеться тримати винятково у руках.

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Для під'єднання пристрою до фірмової клавіатури, її достатньо притулити до відповідного роз'єму. У випадку з iPad Pro відчуття, як запевняють Microsoft, "зовсім інші", а сам аксесуар конкурента важить значно більше.

Крім того, вендор зазначив, що у Surface Pro 7 є відразу кілька портів для периферії. Натомість для під'єднання додаткових аксесуарів до iPad Pro доведеться використовувати всілякі адаптери та донгли. Нарешті, Microsoft не прогавила можливості нагадати, що гаджет Apple – це винятково планшет, натомість Surface Pro 7 – це ще й повноцінний ноутбук. При цьому його вартість становить від $ 750 ($ 880 з клавіатурою) проти $ 999 у випадку з iPad Pro.

Утім, як і минулого разу, компанія "забула" згадати, що в базовій комплектації її гаджет оснащений не найпотужнішим процесором Intel Core i3. Крім того, у ролику не згадується порівняння часу автономної роботи – один з козирів планшетів Apple.

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