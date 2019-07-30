Щоб почуватися відмінно: названо найкращі пози для сну

На якість вашого сну, а також відпочинку вночі впливають не лише матрац і подушка, температура в спальні, а й поза, яку ви приймаєте. Науковці нагадали про те, які пози сприятимуть релаксу, а які можуть стати причиною важкості зранку.

Попри те, що під час сну наше тіло саме визначає, в якому положенні йому краще засинати і відпочивати, медики дали рекомендації з цього приводу.

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За їх словами, позиції для сну визначають здоров'я людини. Так, не рекомендується спати на животі, хоча багато хто любить саме цю позицію.

Фахівці попереджають, що така поза призводить до хвороб шиї і викликає головний біль. Довге перебування у такій позі призводить до розтягування м'язів і болю в попереку.

Віддавайте перевагу сну на боці

Натомість лікарі рекомендують спати на боці. За словами фахівців, така позиція очищає організм від токсинів, а шия та хребет не відчувають надмірного навантаження.

Утім, найкращою все ж вважають позу на спині. При цьому лікарі не рекомендують віддавати перевагу м'яким матрацам і подушкам.

А в якій позі, зазвичай, спите ви? Пишіть у коментарях.

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