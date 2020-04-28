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Що з'їсти на вечерю, щоб гарно виспатись

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Вечеря - фото 1
Вечеря / independent

Щоб вранці бути бадьорим і веселим, потрібно не лише вчасно лягати спати, а й правильно вечеряти.

Існує чимало різних методик, які обіцяють повноцінний відпочинок під час сну. Тут і тиша, і медитація, і аромат лаванди. А от автор книги про хороший сон Семмі Марго запевняє, що правильна вечірня трапеза дозволить побороти безсоння. За її словами, для вечері непогано підходять ті страви, які більшість вважає гарним варіантом для сніданку.

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Банани. Частенько їх називають продуктом, який додає енергії, однак у бананах багато магнію, який розслабляє м'язи, та мелатоніну "гормону сну".

Мигдаль. Це не тільки чудове джерело корисних жирів, а й магнію та триптофану, які знімають нервове та м'язове напруження. До того ж, мигдаль позитивно впливає на сердечний ритм.

Мед. Достатньо всього чайної ложки меду, щоб стимулювати вироблення мелатоніну та вповільнювати орексин, який підтримує бадьорість.

Вівсянка. Окрім чималої кількості мінералів, вітамінів та амінокислот, які також прискорюють вироблення гормону сну, вівсянка стабілізує рівень цукру в крові.

Вечеря - фото 400734
Вечеря

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Джерело: independent
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