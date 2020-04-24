Сезонний суперфуд: чому варто додати редис до свого раціону

Редис – один з тих сезонних продуктів, який на світовій арені їжі має звання справжнього суперфуду. Крім того, дієтологи радять ввести цей овоч у раціон тим, хто дотримується дієти.

Завдяки вмісту вітамінів групи В, вітаміну С, калію і кальцію, натрію, заліза, магнію, фосфору, а також клітковини, редис особливо корисний в період весняного авітамінозу і занепаду сил. Зокрема, медики стверджують, що вживаючи цей сезонний продукт, можна підвищити імунітет і в цілому зміцнити організм.

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Дослідження, яке минулого року провели вчені з університету Кагосіма в Японії, показало, що вживання редиски допомагає запобігти розвитку серцевих захворювань і знизити ризик інсульту. Зокрема, їм вдалося встановити, що вживання редиски покращує виробництво оксиду азоту, позитивно впливаючи на коронарні кровоносні судини, а антиоксиданти в складі продукту знижують ризик високого кров'яного тиску і утворення тромбів.

Редис також покращує травлення завдяки вмісту клітковини, яка, як відомо, нормалізує роботу шлунку і позитивно впливає на здоров'я кишківника. Доведена і користь редису при анемії, адже цей овоч ефективно підвищує рівень гемоглобіну в крові.

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