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Що жінки розповідають подругам про секс з вами
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Якщо ви думаєте, що лише чоловіки діляться цікавими подробицями про свою "здобич", то ви дуже і дуже сильно помиляєтесь. Виявилося, жінки теж частенько розповідають про свої інтимні походеньки подругам, відкриваючи несподівані деталі. Вам цікаво, що вона розказує про вас коліжанкам? Читайте далі.
Американський сервіс знайомств VictoriaMilan провів дослідження, опитавши 8407 жінок з 21 країни, які подробиці сексуального життя вони обговорюють з подругами. Список вийшов пристойним.
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Тривалість
З приводу того, скільки повинен тривати секс, у вчених є чітка думка, яка базується на дослідженнях. На жаль, як видно, не всі дівчата читали цю статтю, тому що саме кількість хвилин (секунд? годин?), які ви віддавалися пристрасті, і є найпопулярнішою темою для обговорення.
Але ми знаємо ідеальний спосіб убезпечити себе від можливої ганьби. Не можете збільшити тривалість сексу? Збільште час прелюдії! Як відомо, жінки відчувають до неї незрозумілу прихильність. Між іншим, тривалість ідеальної прелюдії теж оголошена.
Розмір
Тоді, коли вчені буцімто уже дали однозначну відповідь на найпоширеніше питання, дівчата все одно його обговорюють. Але, навіть якщо природа обдарувала тебе щедро, майте на увазі, що жінки оцінюють не тільки екстер'єр предмета вашої гордості, а й його технічні характеристики, тобто наскільки майстерно ви володієте своїми сантиметрами.
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Грумінг
Догляд за зоною бікіні – терра інкогніта для багатьох найдостойніших представників сильної половини людства. При цьому абсолютно незрозуміло, що більше подобається дівчатам. Райські кущі в стилі хіпі-шик? Напівбокс? Радикально поголений лобок? Як, втім, і завжди, смаки різняться, тому і тема для обговорення досить велика.
Порада: щоб не стати предметом обговорень, просто озвучте з дівчиною свої переваги один одному. Але при цьому не забувайте, що фінальне слово все ж за вами. Навіть якщо вона буде наполягати, що її заводить інтимна стрижка у вигляді пуделя, ви можете рішуче відмовити ;)
Смак і запах
Очевидно, це дуже важливий фактор під час сексу, якщо дівчата так часто говорять про це. Причому, будьте впевнені, обговорення удостоюються найдрібніші деталі: парфум або його відсутність, запах сигарет або алкоголю, смак шкіри, чистота тіла, горішок, який застряг у вашій пишній бороді...
Так що постарайтеся добре пахнути, бути доглянутим, мати пеніс значних розмірів і мати надздібності займатися сексом годинами. Звичайно, ваша дівчина буде розповідати про вас подругам не менше, але зате точно з іншою інтонацією.
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