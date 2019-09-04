Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки

Експерти переконані, що зациклюватися над тривалістю статевого акту – не найкраща ідея. Виявилося, що жінок не настільки цікавить секс-марафон, як самі відчуття під час заняття коханням. Отже, скільки ж має тривати ідеальний секс для жінки? Читайте далі.

Лікарі зазначають, що думки про тривалість сексу нав'язуються нам з фільмів, пісень та книжок. Натомість у реальному житті цінується не так тривалість, як яскравість відчуттів під час цього приємного заняття.

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У фільмах для дорослих спеціально створюється враження, ніби актори здатні займатися сексом скільки завгодно. Відповідно, чоловіче сприйняття переносить цей візуальний образ на себе і вважає, що це єдиний правильний шлях, – каже Гаррі Фіш, клінічний професор урології та репродуктивної медицини в Weill Cornell Medical College. – Вони навіть думати не хочуть про те, які реальні середні величини тривалості сексу, тобто вони не знають, що насправді є нормальним.

Доктор Фіш також звинувачує погану сексуальну освіченість через стереотип про те, що тривалий секс – це обов'язково найкращий секс.

Учені, які досліджували секс-витривалість, виявили суттєву прогалину між реальною тривалістю сексу та бажаної. Для наукової праці 2005 року опитали 500 пар з різних кінців планети і виявили, що середня тривалість статевого акту становить 5,4 хвилини – неважливо, з презервативом або без.

А в рамках дослідження 2008 року виявилося, що, за даними більшості секс-терапевтів, які ведуть консультації пацієнтів, бажана тривалість сексу становить від 7 до 13 хвилин. Тож різниця між очікуваннями та реальністю становить від 2 до 7 хвилин.

Секс має тривати від 7 до 13 хвилин

"Багатьом молодим чоловікам здається, що вони страждають передчасною еякуляцією, насправді ж, у реальності все у них в порядку", – говорить секс-терапевт Лорі Мінц.

Тому якщо раптом п'ять хвилин здаються вам незначними в порівнянні з нескінченністю, то майте на увазі – це все одно значно більш як дві хвилини, які з деякими застереженнями і вважаються показником передчасної еякуляції. Але навіть у разі двох хвилин є маса практичних рекомендацій щодо того, як можна поліпшити процес.

Але що найголовніше: надзвичайно тривала секс-сесія – це зовсім не те, чого хочуть більшість жінок.

Мені здається, хлопці дуже сильно турбуються щодо тривалості сексу з партнером, – говорить Медді, студентка з Нью-Йорка. – Але якщо чесно, вся справа не в кількості, а в якості. Відверто кажучи, коли це відбувається занадто довго, мені особисто боляче.

Це все тому, що в основному жінки заводяться не тільки через вагінальне проникнення.

Більшість чоловіків перебувають під хибним враженням про те, що єдиний ключ до жіночого оргазму – бурити якомога жорсткіше і довше, – каже доктор Мінц. – Але немає нічого віддаленішого від реальності.

Секс-наука це підтверджує. Дослідження, опубліковане в Journal of Sex & Marital Therapy у 2017 році, говорить, що тільки 18% жінок повідомили про досягнення оргазму винятково через проникнення. Решта сказали, що кліторальна стимуляція або необхідна для успішного завершення статевого акту, або просто робить оргазми яскравішим.

Жінкам взагалі потрібно більше часу для оргазму – близько 20 хвилин (чоловікам, нагадаємо, в середньому п'ять), – але статистика говорить про те, що жінці не треба, щоб ви продовжували ковзати всередині неї весь цей час. Більшість жінок заявляють, що вони б краще витратили цей час на попередні ласки. Доктор Мінц зауважує, що це набагато сильніше впливає на якісний оргазм.

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